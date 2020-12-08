自《港區國安法》實施後，社會逐漸回復安定，惟近日為數不少涉暴動等重罪的疑犯卻棄保潛逃。前立法會議員許智峯日前與家人潛逃海外，再為攬炒派潛逃敲響警號。許智峯現時面對3宗案件共9宗罪，能明目張膽地藉機潛逃，躲避法律審裁，主理法官實在難辭其咎！於「鬧辭」立法會後，許智峯上月向法庭申請保釋離港，常理都知他現在僅是區議員，職務僅涉及地區範圍，有甚麼公務須前往海外與國會議員交流？

不單止許智峯棄保潛逃，於《港區國安法》實施前後，估計最少有18名曾倡議港獨或民主自決的人棄保潛逃，包括前「香港獨立聯盟」召集人陳家駒、本土民主前線前召集人黃台仰及前成員李東昇、「12逃犯」等。棄保潛逃案例已是屢見不鮮，儘管法治持續因棄保潛逃而蒙羞，但司法機關置若罔聞，一些法官仍我行我素，令市民進一步對司法機關失去信心。

由於潛逃個案層出不窮，公眾質疑有法官是否縱容有關人士潛逃。該等宣揚港獨及民主自決的人，背後有組織及資金，潛逃風險顯而易見，例如許智峯有外國勢力撐腰，事前亦公開進行眾籌，惟法官無視他潛逃意圖，一意孤行地批出寬鬆的保釋條件，令人質疑有法官作「另類放生」。

批出保釋令應是基於嫌疑犯沒有潛逃或再犯的風險，東區法院主任裁判官錢禮日前就一位干犯暴動罪、多次缺席聆訊、職業不詳、拒絕提供地址的被告批出保釋令，引來公眾嘩然，筆者亦收到大量市民有關裁判不公的投訴。以8月坐船企圖潛逃台灣的12名黑暴疑犯為例，有10人處於保釋階段，7人的保釋申請都經裁判官錢禮處理，在有先例的情況下，錢禮依然批准干犯同類罪行的嫌疑犯保釋，完全是於理不合。

既然之前區域法院法官郭偉健形容被告有「高尚情操」被投訴後，被撤處理涉及類似政治背景的案件，終審法院首席法官馬道立亦應用同一把尺處理對裁判官錢禮的投訴，不讓其審理與暴亂相關的案件。

根據《刑事訴訟程序條例》第9G條，法庭如覺得有實質理由相信被控人會不按照法庭的指定歸押，或在保釋期間犯罪，或干擾證人或破壞或妨礙司法公正，可以拒絕被控人保釋。法庭做出決定時，可以考慮罪行的性質及嚴重性；被控人的行為、態度及操守；被控人的背景、交往、工作、職業、家庭環境、社會聯繫及財務狀況；被控人以往任何獲准保釋的歷史等。法官應以被告的案底、涉案數目、涉案的嚴重性等批出保釋條件，特別要關注政治人物與外國政府的關係。

由於司法人員被評裁決偏頗失職的問題日益嚴重，司法改革實在迫在眉睫。司法機關一再出錯，成立具制衡、糾錯的機制已是刻不容緩。筆者一再建議設立由法律界及非法律界人士組成的「監察司法委員會」及「量刑委員會」，向法庭建議針對某類刑事案的量刑指引，增加司法系統的認受性及公信力，以保護法治，重建市民對司法機關的信心。