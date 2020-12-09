神州觀察：奸商倒賣古建築 地方政府大買家

倒賣文物古建築屬違法行為，國家不無相關法例規定，然而一些地方政府竟淪為幕後買家，且每每出手闊綽，帶頭違法，豈不荒謬？此舉無疑又會助長亂象，倒賣行為愈瘋狂，對文物古建築的潛在破壞勢會愈大，必須從源頭上遏止。

內媒近日揭發一條倒賣古建築的灰色產業鏈，指浙江等地有不法奸商秘密收購受保護的歷史建築，拆了運往異地重建，從中牟利；而倒賣對象竟是某些地方政府，目的是為打造所謂的文化古城，藉以刺激當地旅遊業，於是二者之間看似斷無可能的「合作」就這樣輕易達成。有古建商透露，自己目前代建安徽滁州市全椒縣太平古城項目，總投資近40億元，不少從外地搜羅來的古建築和構件最終都將落戶到此，而根據雙方協議，工程一期便需提供200多間老房子，當中50多間已完成搬遷；當地政府則會以配套房地產開發項目相贈，以優惠地價讓古建商獲得豐厚利潤。

地方政府何以如此優待古建商？又因何明知違法仍肯與對方做交易，大量購入老房子、歷史古建築？原來不過是為打造政績工程。正如在所謂文化復興風氣影響下，近年內地不少地方政府熱衷仿造各種歷史古城、古街，往往又花費巨額資金興建，譬如堯帝古城、春秋古城、汴京古城、湘西鳳凰古城等項目動輒需耗資數十億、數百億乃至上千億元，甚至像貴州等窮得叮噹響的地方不惜舉巨債發展文化旅遊景觀，到頭來都成華而不實、勞民傷財的爛尾工程。很顯然，一些地方政府為拚政績，已經沒有甚麽底線原則，包括從不法奸商手中購買贓物，亦成了公然現象。

此外，這樣的「復古之風」已經吹至社會各個角落，並廣見於名牌酒店、高級會所、藝術家工作室、茶樓、住宅等建築中，一再帶旺歷史文物古建築的偷盜、倒賣行為；不法分子覺得有利可圖，勢又會變本加厲地參與相關的違法行徑，從而加重對文物的破壞，令相關的保育工作進一步落空。令人不無擔憂的是，在這條「灰色產業鏈」上，一些文物古建築大省的普通村民為了賺錢，亦紛紛淪為幫兇，主動為文物販子搜集當地古建築基本資訊、報價等，藉此賺取中間費，或是乾脆自己採購轉售牟利，一個村子上百戶人家都靠此發家致富，堪稱瘋狂。

倒賣古建築蔚然成風，無良奸商、貪婪村民爭相湧現，都與人性中的趨利性不無關係，亦正因為如此，才需要政府部門積極履行監管職責，從嚴打擊相關違法行徑，或加強文物保護教育，引領社會風氣；但一些地方政府其身不正，帶頭做壞榜樣，無異鼓勵歪風，相關失職違法行為實需從嚴追究。