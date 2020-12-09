世界視線：身份政治爭議多　用人唯才成空談

宣稱勝出美國總統選舉的拜登繼續籌組內閣，他日前宣布提名拉丁裔的加州檢察總長貝塞拉，出任衞生及公共服務部部長。一直任職法律界的貝塞拉，此前盛傳是司法部長人選，如今被任命為衞生部長，多少讓人有點意外。

貝塞拉沒有擔任公共衞生的公職，更遑論掌管超過8萬名僱員的衞生部，特別是美國即將大規模為民眾接種疫苗，貝塞拉能否駕馭當中的複雜環節，頗成疑問。而更令人驚訝的是，據《華盛頓郵報》報道，拜登跟貝塞拉本人並不熟稔，儘管賀錦麗跟貝塞拉是前後任的加州總檢察長，但兩人的政治軌迹並無多大交疊，然則問題來了，為甚麼如此重要的職位，竟然交給這一個「不搭界」的人？

當然，拜登的支持者有千百種理由為之辯護。有人說，衞生部制訂的政策往往影響大藥廠的利益，最後很可能遭司法挑戰，貝塞拉的豐富法律經驗正好大派用場。如果此說成立，如何解釋歷任衞生部長均由「法盲」的醫學界人士出任？

貝塞拉出任衞生部長，可說是美國政壇，特別是民主黨深陷身份政治的縮影。拜登從挑選身兼非、亞裔身份且為女性的賀錦麗擔任副手開始，就一再強調會做到在性別、種族等方面用人多元化。這也難怪，自拜登參選以來，在黨內受到最大攻擊，並非其乏善足陳的辯論表現，甚至不是其政策主張，而是其「老白男」身份，為免政治不正確，用人難免更傾斜於所謂「弱勢群體」。

領袖用人唯才、不拘一格，本來無可厚非，但過分強調人人有份，難免有淪為權力「分餅仔」之虞。貝塞拉的任命公布後，民主黨國會西班牙裔黨團表示歡迎之餘，認為拉丁裔人士代表性仍然不足，力挺前勞工部長、現任民主黨全國委員會主席佩雷斯入閣。問題是，拉丁裔的訴求得到滿足，亞裔難道不需要代表性？外傳曾參加民主黨初選的華裔商人楊安澤將有望出任商務部長，但華裔有出頭天，越南裔豈可無人？跨性別人士又如何？如此這般「多元化」，勢將沒完沒了。