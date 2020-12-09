正論：禁足措施慢一年　疫情失控難回天

2020年即將完結，這一年大家遭逢世紀疫潮，有家庭痛失家人，有打工仔失業或轉行，有營商的人生意血本無歸，唯一不變，就是香港人由年頭到年尾都在抗疫，面上的口罩據講要戴到2022年，防疫措施不但重重複複，更因應第4波疫情惡化而收緊，尤以首次頒下的封樓令最矚目。

昨日又新增百宗確診，整體個案突破7,000宗，即使一再收緊禁聚令措施，第4波疫情仍趨失控，食衞局局長昨日下午再宣布「加碼」多項防疫措施，包括食肆6時後禁止堂食、擴大關閉指定處所名單涵蓋健身室及美容院等場所， 這些都是故技重施，熟口熟面，不過，政府今次破天荒出新招，限制身處有疫情爆發地點人士7天內不得離開，直至完成病毒檢測。

封樓令明顯是回應外界批評，葵盛西邨第8座5樓大爆發共16宗，但首宗個案出現10日後，政府才撤離該層居民往檢疫，之前走的走，散的散，恐怕已播毒社區。政府被批評反應遲緩，現在亡羊補牢，實在來得太遲。

封樓禁足強檢令來遲了一年，早在年頭疫症爆發時，武漢是最早災區，當機立斷地在1月23日開始封城，先是公共交通停運，限制出入城，2月中進一步對全市範圍所有住宅小區實行封閉管理，無特殊情況下居民不得外出。措施歷時76天，才正式恢復對外交通，這一個快狠準的決定，成功遏止了武漢以至全國疫情。特區官員戀殖而不屑北望神州，若果能學到內地招數及效率，或許今時今日的光景徹底不同。

新措施給了當局更大權力，但細節方面亦未有正式公布，傳言四起，難免令人未能安心。不少市民都是手停口停，還要養家，若果被困在家中未能外出，生計可能首當其衝受影響。新措施若沒有說明，很多公司都不設「隔離」有薪假期，禁足者金錢損失是否由政府補貼？而且一家大細困在斗室中，生活必需品是否由政府補給？若不解決這些實際問題，倉卒推出新令，恐怕又是招惹民怨，搬石頭砸自己的腳。

政府抗疫措施經常倒行逆施，左搖右擺，禁止食肆晚上6時後堂食，只可以外賣，在7月的時候已經推行過，當時劣評如潮，本報亦指出措施不合理，病毒難道是晝伏夜出，6點之前進餐是否特別安全？無論業界或食客都無所適從。今次在周四生效，延伸至冬至後，酒樓錯過大小宴會黃金檔期，有業界人士預計生意額跌超過六成。過去11個月已有2,000多間食肆結業，預計再有1,000多間食肆倒閉，失業率恐再飆升。

各界都希望政府補貼，但財赤嚴重，政府泥菩薩過江，自身難保，寄望新措施可以成功遏止本地疫情。然而幾乎每日都有差不多百宗確診，居高不下，疫情可說是邁向失控，恐怕要重蹈歐美覆轍，到時死得人多。政府應該借鏡內地、台灣及澳門，抗疫成功最重要的是當機立斷，不應再拖拖拉拉，要把握時機一擊即中，否則遲早有一天被疫情攻陷，淪為疫埠，回天乏術。