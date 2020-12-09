功夫茶：折翼泥鷹度生日　律政檢控咪甩轆

深院驚寒雀，空山泣老鴞！何文田「第一漢奸樓」尋日原本應燈火亮麗，笑聲連連，杯上杯落為叛國禍港永遠走在最前線嘅泥紙鷹賀壽！之不過，人間奇事知多少，冬月寒風吹去荔枝角收押所，四壁皆冷氣，尋日係泥紙鷹73歲生辰，佢一眾好友只能喺毒果報遙祝佢「年年有今日，歲歲有今朝」！

嗱！泥紙鷹本月3日起喺荔枝角收押所內被單獨囚禁，尋日第6日，亦係佢73歲生日！一大早，佢次子及女兒已來收押所排隊登記資料探佢，佢個女曾向傳媒透露，二人係希望向父親講聲「生日快樂」喎！又表示已訂購懲教署指定餐廳嘅膳食，並稱冇帶生日禮物到監獄，指「好多嘢帶唔到入去」，依家係收押唔係修禪，帶咁多嘢去把鬼咩！唔通真係「特別嘅生日有特別愛的禮物」？一如佢次子話齋，佢老竇都表示收押期間嘅伙食還好，有飯有粥，佢老竇鍾意食粥。咁咪幾好，失自由先知「粥」常樂！

俗語云「富在深山有遠親」，泥紙鷹縱折翼落難，爛船有三斤釘，呢，政治教主同啲政棍都有去探佢，由於還押犯每日只可有兩名親友探訪，相信佢哋係以律師身份探訪啩！嗰位政治教主仲喺毒果報留言，話依家冇飯食啦，好期待佢再返來請佢食魚頭喎！唉，世事難料，本來食個魚頭有幾難吖？之不過，泥紙鷹一身都係罪，孖葉上路度生辰，睇怕都要過埋普天同慶嘅聖誕同新年咯！

泥紙鷹目前所涉官司一匹布咁長，不久前嘅「欺詐」罪都係小菜一碟，依家排到明年4月16日喺西九龍法院再提訊，接住仲有好幾單煽惑他人參與未經批准集結等罪，仲有一單涉刑恐記者案，暫未有上訴日期。此外，今年8月涉違反《港區國安法》被拘捕，至今未落鑊！阿哥，咁多案纏身，泥紙鷹曾豪言一旦入獄係其「人生巔峰」！上天一定唔會辜負佢宏願，求仁得仁，成全佢「一日一蘋果，早啲洗廁所」！喺獄中唔知仲要度過幾多個難忘嘅生日！政治教主個魚頭睇怕要喺天堂先有得共享咯！

功夫茶走筆至此，要好嚴正咁話畀檢控常甩轆嘅司底驊知，佢犯嘅唔少係小學雞嘅低級錯誤，譬如寫錯聆訊年份、寫錯被告名字、夾錯控罪文件等，求求其其到令人懷疑佢係唔係唔夠班！嗱！最近科大生周梓樂單死因研訊，因救護員證供與閉路電視紀錄不符，裁判官已將消防處列為有利害關係人士，並指示要安排法律代表列席聆訊，點知押後到尋日續審，律政司竟然又甩轆冇安排到，依家又要押後，被官斥為不負責任！功夫茶敬告司底驊，畀心機做好檢控工作，切勿又犯低級錯誤，令泥紙鷹勇闖人生巔峰又有阻滯，到時唔單止被人媽叉係「垃×圾」，而係一坨屎！