林鄭月娥的施政報告沒有任何新意，不是舊酒新瓶，便是虛張聲勢，作出空洞的願景，徒耗公帑，只是勉強討好。

報告並沒有明確承認香港面對的外部威脅、內部的結構問題，也因此並無應對之策。一切不過是在不作為中稍作修補，讓香港的經濟與社會趨勢依然不改。若不是中央出手，政治也會一依舊態，不願扭轉逆勢。

按林鄭政府的施政，若沒有中央的再度出手介入，香港的經濟大概會如下：

一是進一步的金融化。由於美國的排斥，在美上市的中資企業都會回流，香港股市便因此除了作為現有A股的第二板，也會變成中資企業海外上市的主板，大大擴容、聲勢浩大，亦會大大吸納海外資金。連帶債券、衍生工具和相關的服務，香港作為中國的國際離岸金融中心會在交易規模、產品品種和吸納資金等有大發展。

借助內地的企業（包括它們的海外分支、合股合作企業）的發展勢頭，香港的金融中心功能、作用將會遠超新加坡，甚且可以與倫敦、紐約比併，以至在部分領域超越它們。

美國的抑制未必有效，香港的進一步國際化，在中央政府的捍衞下，美國未必敢公開攻擊，部分美國和國際資本亦會追逐利潤參與香港的金融發展。這是香港重大的發展契機。林鄭政府有否作為不重要，只要中央堅持和強硬，香港都會循此發展。

這樣的國際金融化或離岸金融化，可以保證香港未來的經濟增長，也保證金融部門的擴張和高收入化。香港社會的高收入層將可進一步擴張和收入提升。但對社會其他經濟部門溢出的利益有限。

一是職位數目少。二是消費高檔，除抬托房價外，消費多是進口，也會在海外。三是房價和寫字樓價格上升，會給其他經濟、民生產生高成本壓力。四是香港政府決策可能進一步受制於金融（包括房地產）的利益，公共資源未必可向社會大眾、特別是中下階層傾斜。

與之相配是，香港其他產業，如航運、物流，以至部分貿易等會因珠三角城市的競爭而進一步萎縮，社會民生只能依靠內地外溢的消費需求來支撐。在去年及今年的經濟打擊下，也在國安法的威嚇下，社會裏不會再抗拒內地來港的旅遊等消費。這會如過往十多年自由行等的作用，在香港支持着低附加值的零售等相關服務和中下層的就業。特區政府也可以用金融部門的收入補貼民生。

這不是理想趨勢，也代表香港失去眾多的發展機會。或許香港還是幸運。