當年西方觀察家在評析小布殊總統的中東政策和對伊拉克政策時指出，這位美國總統不斷引用《聖經》中的經典，把美國要滅掉伊拉克政權，建立「美式民主」的行為解釋成「一種神聖的使命」；他的對中東政策「日益從宗教神學的角度考慮」，其結果是，這類問題不是涉及某個具體的不公行為，而是「對方存在的正當性出了問題」，妥協很難達成。

老美前國務卿基辛格也看出了美國宗教神學在處理國際關係時的「指導作用」。他說，當代中東地區的衝突與17世紀歐洲的情況最為相似，造成衝突的根源主要不是經濟因素或戰略因素，而是宗教問題。

其實，美國的宗教神學從來是和「美式民主」的價值觀、意識形態混合在一起，也是其資本帝國要征服世界，稱霸全球，順我者昌，逆我者亡的「外交內核」、「戰略圖謀」。這套東西並非個別政治家的偏好，數十年來已發展成為老美政壇和民間社會的「神權保守主義運動」，「各種新教福音派團體日益介入到選舉和政策制訂的過程中」，對各類非美國普世價值的國家發動「十字軍東征」。特朗普當選總統和這些年來的「東征西討」正是如此。

當然，這種「東征西討」，歸根結柢還是為了美國資本帝國的經濟利益、戰略利益，在新時代老美則不能高舉「十字架」，恰恰是宗教神學的強烈的「排他性」、「強迫性」，要用意識形態、「普世價值」做包裝。特朗普、蓬佩奧之流在向中國開打「國運之戰」時，玩弄了多少對中國的社會制度、思想文化、歷史沿革、民族圖存瘋狂抹黑，造謠污衊，煽動仇恨。在他們眼裏，中國「存在的正當性」大有問題，恨不得在征戰中一筆抹掉！不過，特朗普之流運氣不好，他們的「十字軍東征」今次碰到了硬茬兒，碰到了力量強大、意志堅定、謀略老到、不屈不撓的對手，「東征」碰得鼻青臉腫。現在的問題是，即將上任的拜登還會碰下去嗎？山姆大叔能讓「國家理性」歸位嗎？會少一點兒特朗普的神神化化，瘋瘋癲癲嗎？