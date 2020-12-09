隨着特朗普即將下台，美國遏華動作愈來愈瘋狂，也愈來愈無厘頭，限制中共黨員及其家人入境、制裁14名全國人大副委員長等等，簡直無聊透頂。難怪中國民眾普遍嗤之以鼻，有人更認為這是好事，起碼戳破部分中國人的幻想，斷絕貪官污吏的後路，變相幫助北京反腐。正如網民所說，今後貪官及其家屬沒地方可去，已逃到美國的也只能灰溜溜回國接受審判，這對於中共清潔隊伍功不可沒。

這麼多年來到底有多少中國貪官外逃並將資產轉移到美國，沒有人說得準，粗略推算最少也有數千億美元。近年中方發起「獵狐行動」，要求美方協助緝捕外逃貪官，美方總是愛理不理，沒想到現在竟主動配合，變相將中國貪官拒之門外，真可謂得來全不費工夫。人們只是有個疑問，中共黨員總數將近9,200萬，連同家屬估計超過3億人，幾乎比美國總人口還要多，華府如何一一核實身份？

事實證明，美國政客既不了解中共，更不了解中國。他們千方百計分化中共與民眾間關係，殊不知中共與民眾早已密不可分，這種挑撥離間伎倆對其他國家也許有效，用在中國身上只能弄巧成拙，反而使14億中國人更加團結，共禦外侮。面對華府歇斯底里的排斥和打壓，中國資金和人才勢必大規模撤出美國，絕大部分回流中國，正好有助國家進一步發展，何樂而不為？美國司法部有位官員日前沾沾自喜表示，在打擊技術盜竊之下，已有1,000多名中國科研人員離開美國。看，老美竟將大批科研人員離開視為好事，你說好不好笑？他們一向自詡的開放自由都丟到哪裏去？

畢竟今時不同往日，過去科研人才在中國未必有用武之地，而現在的中國既有足夠的經濟規模，也有龐大的消費市場，更有堅實的科研基礎，資金和人才都不愁沒有出路，既然美國不歡迎，正好留在國內深耕細作。