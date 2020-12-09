無能政府已經叫很差，有甚麼比無能政府更不堪？不用望向戰火連天、連年饑荒的第三世界，遠在天邊，近在眼前，特區管治班子抗疫不力，頭腦僵化，動作遲緩，最恐怖還是沒有靈魂，不是殭屍是甚麼？

這班官員沒有同理心，亦不察民心，施政本來應該是為人民謀幸福，我們的問責政府卻不問良心，把所有責任推卸給市民。高官甚至說不希望在街上見到這麼多人出出入入，要多涼薄的人才會說出這種話呢？其實香港市民都一直很自律，但香港地的居住環境擠迫，工作壓力大，放假留在斗室之內，你眼望我眼，家人之間很容易引起衝突，而且打工仔亦希望走出街消遣娛樂，可以放鬆減壓充充電，之後再努力工作。如果只是一兩個星期的禁足令，禁止聚會，其實很多市民都可以做到，但大家試想想，由一月到現在，市民非常克制，夏天時候以為抗疫可以見到曙光，怎料因為政府豁免檢疫出漏洞而爆發第3波。直到如今，第4波愈演愈烈，亦是因為政府防疫不力，又縱容闊太帥哥不戴口罩親近跳舞，搞出一個超級歌舞群組，禍延無辜，市民心想，自己一步都沒有做錯，為何一直受苦？政府還要把責任推到我們頭上？

一年來的努力，白費心機，市民不是抗疫疲勞，而是心灰意冷，有人覺得，橫豎如何努力，只要政府亂放一些人士豁免檢疫入境，又或者執行防疫措施不力，一切都是枉然，遲早染疫，橫死掂死，倒不如趁有命見一見朋友，玩樂及時？這種負面思想不值得鼓勵，但要問是誰令市民由堅持到自暴自棄？面對重複犯錯的廢柴政府，市民還可以做甚麼？專家說可能要戴口罩到2022年，聽了真叫人絕望，或者有人覺得不關事，新冠肺炎、大鼠戊肝、冬季流感，3疫夾擊，有命活過2020年才算罷！