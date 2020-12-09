12月7日傳媒報道，警方國家安全處採取行動，最少拘捕8名人士，年齡介乎16至34歲，當中包括中文大學校友楊子雋，及中大應屆畢業生如觀塘區議員陳易舜和西貢區議員李嘉睿，疑與上月中大自發畢業遊行有關。警方拘捕的報道，相信有助澄清有關問題，如該聲稱自發的畢業遊行，是否能夠充分反映多數中文大學應屆畢業生的政治取向。被捕人士中有中大應屆畢業生，例如兩位區議員，也有楊子雋一類身份只是校友。另外，被警方拘捕人士中有年齡高達34歲，低至16歲，這兩種歲數的被捕者應不可能是應屆中大畢業生。

較早前有關報道，主要是聚焦約100名應屆畢業生參加，手持支持港獨標語和橫額在校園遊行，叫口號唱港獨歌曲，造成中大應屆畢業生「勇敢」站出來表態，一面倒支持港獨的印象。現今經警方展開拘捕行動後，初步資訊，變了是很難決定有幾多參與者是真正中大學生，有幾多個是貨真價實的應屆畢業生？從種種迹象看來，應該是有在校學生參與組織，布置好大型橫額標語塗鴉，通過網絡號召應屆畢業生參加，同時也一早組織來自社會各方支持者參與，好壯大聲勢，對外造成中大應屆畢業生有百人集會參加遊行的印象。

可能這次遊行的組織者假定校方會一如去年校園衝突，警暴2號橋對峙事件般，校方會拒絕警方進入校園查案，參加者的身份不虞被查出，故放心組織遊行，有些參加者公然在校園內更衣蒙面，以避免在遊行後給人認出。豈料這次校方竟然報警追查。大概因為遊行組織者不知分寸，公然舉起港獨的標語橫額，高唱港獨歌曲，校方以茲事體大，後果嚴重，負不起這個責任，才報警備案，等到警方進入校園追查，先後取得遊行所到建築物和途經設備一帶的錄影，再查閱校園保安人員進出紀錄，大多數參加者便無法遁形。

網上讀到一些遊行支持者留言，提出質詢，認為校園是私人地方，怎可能被控非法集結？而不了解大學並非可享治外法權之所，在校園犯法，警方依然可進入查案。況且，這次是校方報警，明顯把遊行看成非法，參加者又怎可能躲過法律後果？這次中大遊行事件，如果警方追查後發覺參加者品流複雜，既有中大學生，也有校外人士，既有應屆畢業生，也有在校學生和校友的話，對應屆畢業生來說，應是好消息，因他們不需要肩負暴大畢業生重擔，到社會找工作不會被當作暴亂分子港獨分子，避免被人長期貼上政治標籤。