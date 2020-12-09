2020年轉眼到了尾聲，去年香港黑暴籠罩，暴力氾濫，是極之難捱的一年；今年卻是暴疫交纏，新冠疫情爆完一波又一波，黑暴亦是直到《港區國安法》生效後才漸告收斂，但只要首惡黎智英一日未接受法律制裁，外部勢力仍舊蠢蠢欲動，特區難言有安樂日子。

別看黎智英口口聲聲「不怕坐監，最怕洗廁所」，又說一旦入獄將是其「人生巔峰」，其實都是夜行人吹口哨，自我壯膽而已。不過死到臨頭也有半句真話，就是「不知道壹傳媒是否能維持下去」。眾所周知，壹傳媒業績每況愈下，連續5年半見紅，累蝕逾20億元。正常公司年年蝕錢數以億元計，別說5年，一年也捱不住，早就執笠。偏偏壹傳媒竟能苟延殘喘這麼多年，單靠漢奸黎賣產救亡顯然不足以支撐，如果說背後沒有外部勢力大水喉射住，小學生也不信。

過去中央錯將50年不變當成50年不管，致令外部勢力如入無人之境，加上港府充斥港英餘孽無間道，甚至連部分中資公司也身在漢營心在曹，屢屢在壹傳媒「莫財」之際送上廣告打救，令淫媒爛果不斷壯大，來到去年反修例黑暴，終於「養兵千日用在一朝」，幾近將香港摧毀。結果中央不得不祭出國安法撥亂反正，不得不施壓港府切實維護國家安全，隨着漢奸黎依法被收押，外部勢力欲救無從，而且在國安法下許多不明來歷的資金往來無所遁形，隨時涉洗黑錢被凍結查封，淫媒爛果再難輕易獲得洋奶水打救。

明乎此，唯一能在「神不知、鬼不覺」下向大漢奸「送上最後一桶水」的方法，不外乎利用股票市場翻雲覆雨，輸送利益。

每次黎智英被捕，壹傳媒股價皆會湊巧地被人舞高弄低，大幅波動，誰人獲利最大，不言自明。證監會繼續不聞不問，放任自流，不僅影響香港國際金融中心的聲譽，更無異於助長反中亂港，當國安法無到。