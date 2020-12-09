美國總統特朗普未承認大選落敗，有人預計4年後他將捲土重來，可我說嘛，那只是癡心妄想。

今年5月，本欄敢大膽推斷特朗普將連任失敗，是因為我相信美國的民智，現任白宮主人不可能得到大部分的選民支持，繼續待下去。事實上，今次美國總統選舉，民主黨拜登的得票約8,000萬張，特朗普約7,400萬張，兩者所差約600萬票，一如所料，不選特朗普的人，明顯比選他的多。

精明與細心的讀者或許納罕，本欄過去旗幟鮮明，嘲諷和批評不少美國選民智慧低，如今卻說相信美國的民智，兩者豈非矛盾？不是的，美國選民的判斷力委實讓人失望，否則不會仍有7千多萬人票投特朗普。不過，所謂高低是有程度之別，在我看來，美國選民的智慧雖然不高，但尚未低到大部分人會支持特朗普的地步，既是如此，我才敢預測特朗普應會連任失敗。循此理路再往前推斷，則估計4年後美國的民智還不至於會大幅度走樣，所以現任白宮主人，大抵是緣盡白宮了。或許又有人會問，上一次總統選舉，特朗普雖然得不到大部分選民支持，總得票比對手希拉妮少了約300多萬張，但他不是一樣可以入主白宮嗎？是的，但這情況在美國選舉史上是少有的例外，歷屆總統能夠輸了總票數，仍能贏得大部分選舉人票，特朗普是寥寥數個幸運兒的其中之一，他有過一次幸運也就夠了，不可能次次如是。4年之後，假如特氏再次覬覦總統寶座，相信大部分選民仍會把票投給他的對手。況且，由華爾街財閥、資訊科技界以至傳統媒體組成的所謂暗黑勢力，素來視特朗普如眼中釘。這一股力量在美國盤根錯節，近乎逢佛殺佛，2016年的選舉，他們一時大意，讓現任白宮主人冒出了頭。然而，吃一塹，長一智，相信這幫人今後不會再犯相同錯誤。