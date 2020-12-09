本港第4波疫情嚴峻，尋且已失控！睇吓最新防疫措施就知：食肆晚上6時後禁堂食，只可以外賣；健身中心、體育處所、美容院及按摩中心關閉等。果然係庸官當道，市民當災！周邊城市冇事，深圳、澳門抗疫防疫成功，唯獨香港愈抗愈差！愈防愈劣！儼然成為悲情城市！

庸官防疫，諸多甩漏，依家18區都有不明感染源頭，連離島都有，而且有關群組如歌舞群組、地盤群組、一田群組等仍在爆發，而更令人擔憂嘅係，政府處理葵盛西邨第8座「疫廈」，反應遲鈍，進退失據，庸官所謂「鬆弛有道」實在係大笑話！

疫廈連環爆不停；早已爆疫嘅5樓周一晚再新添3宗確診，5樓居民需夤夜緊急撤離，而第1座亦新增一宗確診，老朽執筆草此文時，即整條屋邨累計已17人確診！相信仲會有住戶中招！疫情明顯失控，有前去檢測嘅居民批評政府應採取小區式封閉，待全部居民完成檢測才解封。

又有邨民指邨內普遍係長者，而且單層單位共用升降機太危險，認同應強制相關樓層居民接受檢測，以減低傳播風險！可見居民長期抗疫，普遍警覺性提高了，防疫意識尋且比之庸官更高！事實上，疫廈最早發病者早於兩星期前已開始不適，代表傳播鏈已出現多時，庸官要爆到16人中招後，先喺深夜安排爆疫5樓全層約40個單位冇病徵住戶，全部送入檢疫中心，反應不正是後知後覺嗎？有醫學專家認為第8座全幢人應強制檢測，並「禁足」直至有檢測結果才穩妥。

政府遲遲唔封邨，任由居民周圍走，有居民甚至「遠走高飛」，唔知係住酒店抑或寄居親朋戚友家，一個唔好彩，若然自己「賴嘢」，咁就連累好友至親，甚至其他街坊，分分鐘又造成另一個社區爆發！現階段，係追回已「走佬」的邨民，強制檢測並且「禁足」，直至有陰性結果才可以放行！