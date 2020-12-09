白鴿黨前黨員許智峯借外訪之名潛逃英國，成了城中熱話，反對派政黨與政客更密切研究這宗個案，因為許案留下問題太多！只要梳理許智峯離港前幾個月的部署與行動，看到他一邊聲稱要與政府打官司、搞眾籌，一邊卻安排家小離港，反對派中人都覺得被人狠狠「玩了一鋪」。由於許公然向法庭講大話，在保釋期間獲允離港，卻又高調逃亡，他在「國際線」博得關注，但大批在港的保釋者恐被關上離港大門，就連眾籌撲水的錢路亦被封死。

許智峯離港後，一度因資產被凍結與當局隔空過招，然而許聲稱家庭的數百萬元資產遭香港銀行凍結，直斥港府以經濟施壓、箝制，可是有知情人、銀行甚至調查機構的消息均顯示，許又一次講大話。首先他的個人戶口並沒有數百萬元，即使警方因應有人涉眾籌洗黑錢，暫時凍結的錢也只有85萬元。

作為曾經的兩棲議員，許智峯的政治誠信、個人誠信本已不高，現在更是旦夕間破產。他已離港、又聲稱退黨，事件中承受最大傷害的已不是他本人，而是白鴿黨。現在白鴿黨為許智峯講話很醜，不介入事件，白鴿黨及一眾黨人都會被譏笑、要硬食許智峯丟給香港反對派的燙手山芋。

就連非白鴿黨的反對陣營也十分惱火。本來法庭已因12人蛇潛逃台灣不果，在批核保釋人申請離港時有所顧忌，今次許以政務訪問原因到丹麥，還信誓旦旦表明會在上周返港，誰料他對法庭失信，對同道中人更是一點義氣也沒有，其他保釋者以後想離境，難了！同被封後路的還有眾籌計劃，從佔領行動到反修例活動，黑衣人玩眾籌最拿手，任何議題都可以炒作一番，還讓警方難以徹查支持黑暴的金錢來源。可是許智峯眾籌後潛逃，卻讓很多支持者心寒、厭惡，黑暴欲重施故技也難。許智峯害街坊，已成了反對派最大的怨尤。