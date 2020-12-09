自「安心出行」推出以來，使用人數一直未如理想，只有寥寥數十萬人次下載程式。要程式真正達到效用，就需要相當大比例的人口慣常使用，才能以集群效應迴避高風險的處所或地區。由是觀之，當局斷不能以「佛系」方式推廣程式，只靠「緣分」落實政策將難使公帑用得其所。

經過數周的親身體驗，驟感「安心出行」在設計上有點繁複，以致使用者會感到一定的不便。首先，程式會要求用戶在離開某特定處所時，需按下「離開」的按鈕或自行輸入相關的時間。在許多時候，市民可能只是經過處所的通道，停留時間根本不足數十秒。如要一併留有進入及離開的時間，反而會減低用戶掃描的意欲。

另外，現時程式尚未能夠讓用戶自行讀取過往出行的紀錄，以致他們缺乏一定的安全感，終使其在呈交資料予衞生部門時產生不必要的猶豫。一直以來，程式推行最大的障礙正正就是私隱問題，而當中的癥結又在用戶的安全感上。既然資料是屬於市民，就應賦予其可隨時查閱的權利。環看其他地區類似的防疫程式，亦會有相當大的自由度讓用戶翻查自己的數據。

幸然，當局已於上周公布跟進有關情況，並將在稍後提供新的版本，其中包括新增自動離開處所，以及隨時閱覽個人紀錄的功能。不過，截至本周初為止，「安心出行」仍未作出相關的更新，看來還是需提高涉及防疫措施的行政效率，否則只會徒增公眾對當局的不信任感。

除此之外，相關部門亦可考慮使用線下掃描的技術，為部分沒有流量數據的用戶提供一定的便利。與此同時，正如上周所說，應鼓勵交通工具及食肆放置大量的二維碼，準確至用戶所就座的位置，以便追蹤患者所途經的地點。再三強調，如果強制全民使用「安心出行」，亦將會令防疫效果事半功倍。

無疑，當局應着手研究全民使用程式的可行性，並需盡快探討當中的細節。例如，會否招聘人手在社區推廣應用程式？又或利用既有的地區網絡，包括但不限於分區委員會、社區組織等成員，向其服務的街坊講解「安心出行」？甚至乎，向特別需要的人士提供簡單的智能流動裝備，令程式的覆蓋率能夠進一步提升？

更重要的是，當局或可利用程式發放最新的防疫措施，包括禁聚令、限桌令、食肆營業等資訊，或是用作澄清不必要的流言。部分市民的防疫意識有所鬆懈，一方面是來自於「抗疫疲勞」，一方面是難以緊貼疫情的資訊。若然市民希望知悉最新的安排，就需主動查看政府或傳媒的網站，做法無疑是不夠理想。

要讓全民營造足夠的抗疫氛圍，政府應該製作簡報式的廣告，以文字及圖像直接說明最新措施，並在電視、電台及網上平台，以較密集的頻率反覆播放，才能令訊息「入屋到位」。相反，現時廣告只流於一般籠統的宣傳，真想不通是公關部門不夠經費，還是在抗疫期間仍以公務員心態得過且過？相信市民是會看在各自的心裏。