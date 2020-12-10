功夫茶：妖股異動劏股民　證監裝聾扮閒人

有種回文詩可以順讀、疊讀甚至倒讀都得，好似呢兩句「鶯啼岸柳弄春晴，柳弄春晴曉月明」，倒讀就係「明月曉晴春弄柳，晴春弄柳岸啼鶯」，呢啲文字遊戲，幾好玩！之不過，如果有隻妖股好似壹傳媒咁，只要漢奸黎被捕及還押，股價就勁過啲大波肉彈跳彈床，心口兩隻白兔竄上竄落，顛三倒四，就睇到人眼花繚亂，甚至畀佢劏到一頸血！

阿哥，妖股不尋常「逢拉必炒」現象已有好幾次，嗱！妖股波濤洶湧，癲上癲落，即使唔熟悉股票市場嘅普羅大眾，都會發覺有問題，唔合邏輯，絕非普通差價嘅所謂「高頻交易」！就以漢奸黎上個星期四被控欺詐提堂，當日妖股停牌，第二日復牌，股價再度大幅波動，由停牌前嘅0.234元急升逾一倍至最高見0.485元，之後升幅又顯著收窄，收報0.28元，僅升約20%。

妖股異動，非比尋常，由今年8月初漢奸黎及其集團多名高層遭警方國安處拘捕後，妖股就如坐上瘋狂子彈過山車，大起大落，與大戶慣常藉消息挾高股價再派貨嘅手段極之相似。今趟妖股又大幅波動，從中央結算系統（CCASS）最新更新壹傳媒倉位變化，見到最大持倉嘅中介人係一家美資券商，上周五持倉佔比由停牌前嘅5.15%降至5%，持倉股數大減381萬股至1.32億股。至於當日買入妖股嘅中介人，相信都係以散戶客群為主嘅券商。查壹傳媒只有33.02%發行股數或8.7億股股份喺CCASS系統內，可供即時交易，意味上周五成交股數4.77億股，股份轉手1.8次。要言之，妖股持續波動，彈上彈落，美資券商主力出貨，而散戶就接火棒，分分鐘損手爛腳，做咗傻仔都唔知！

嗱！妖股癲上癲落，各界質疑壹淫媒業績連年虧蝕，蝕到要冚家賣產，最近又急售台北市內湖區物業救亡，加上泥紙鷹又一身係罪，官司纏身，股價連番異動，政商界早有大哉問：外部勢力係唔係透過股市向泥紙鷹送上最後一桶水？是否有人喺背後操控？

話時話，證監會處理其他公司案件特別快，唯獨對呢隻妖股異動咁多次都視若無睹，甚至有證券名人多次去信促盡快調查或勒令停牌，以保障散戶及投資者利益，可惜都遭冷待，不禁質疑證監會「係咪偏私？係咪包庇？」亦有學者表示，壹淫媒連年虧蝕，何來再有資金承擔各項開支，資金來源惹猜疑！

所以話，作為證監會，對妖股如此波動，豈能裝聾又扮啞，再咁事不關己，高高掛起，一味關人忍事，只會葬送香港國際金融中心嘅公信力，而佢個「鷹」標誌，睇落去衰過一隻盲嘅跛嘅甩毛麻雀，認真羞家！