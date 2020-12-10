神州觀察：查獲淫窟罰連坐　村規民約勿亂來

廣東江門鶴山市某村一戶出租屋近日被查獲有人招嫖賣淫，該村村委會及後竟貼出告示，指會按照村規民約對出租屋所在的全幢樓停水3個月，相關處罰引起社會廣泛關注。村委會回應稱事件屬實，並指該幢樓共有6層、數十戶租戶，目前已經實施停水，只是此舉如同在搞「連坐」，對其他租戶十分不公，並質疑村委會是否有此權力，村規民約不等於可以違背法治精神亂來。

有指涉事出租屋所在整幢樓房皆屬某一房東所有，惟對方只收租不管理，衞生和治安都有問題，故而想以此逼房東現身，協調配合做好相關打擊治理工作。正如也有輿論表示認同村內存在賣淫活動會令治安變得更差，村委會此舉或可起到殺一儆百之效，但是別忘了，所謂冤有頭債有主，按照現代法治文明精神，絕無再施「連坐」處罰之理，其他租戶何罪之有？若然如報道所說，房東真的未盡到管理之責，大可以去找房東算帳，村規也好，約定俗成也好，都不能凌駕於法律之上。

反倒是作為地方自治機構的村委會，雖然不領「皇糧」，但少不了村民的供養，拿錢便需辦事；更重要的是，維護本村社會治安是村委會的應盡之責，村內出現招嫖賣淫問題，首先應該找找他們的責任，平時是否疏於治安管理，很值得懷疑。此外，除了村委會，還有其他鄉鎮基層政府、公安等治安管理部門，如果找原因，他們都應在事件中負有相應責任，否則此風一旦推廣開去，以後人民群眾皆需為各種治安事件「背鍋」，哪還有社會公平公正可言？

說白了，連坐就是「法外施刑」，是封建落後的社會制度下的產物，此舉或能達一時之效，但是社會治理不能只講效率不講手段，不問是否合理合法，尤其在高喊依法治國的今天，絕不該再出現類似任性胡來的情況。事實上，正如面對屢禁不止的高空拋物問題，一旦出現人命傷亡事故，當局同樣是以連坐處罰為主，此間爭議更是由來已久，一再為人詬病；此舉更會導致某些治安管理、行政執法部門乃至物業管理單位更加有所依賴，平時更疏於防範，從而令高空拋物行為更難遏止，事件中的致死致傷者及無辜遭連坐者的權益仍不能依法保障。

但治理高空拋物並非沒有其他辦法，當局尤其應該搞清楚，問題重點不是如何進行事後追責處罰，而是需在事前多下工夫。譬如在屋苑樓宇裝設監控設備就是方法之一，考慮到保護民眾私隱權，又可以低角度、側面等方向架設安裝，這樣才能有效抓到罪魁禍首，震懾犯罪，短期或會增加社會成本，長遠計絕對值得，既減少社會爭拗，又有利法制建設，何樂而不為？