世界視線：美軍軍紀鬆弛　性侵無日無之

美國陸軍日前宣布，已經下令將德州胡德堡（Fort Hood）軍事基地的14名軍官和士兵解僱或停職，並修改政策以解決該基地長期以來「領導不力」，助長基地內「性騷擾、未能保護女兵免受傷害」等問題。

據報道，胡德堡軍事基地在過去一年裏，有多達25名士兵死於自殺、謀殺或意外，包括今年4月失蹤的女兵吉倫，其後發現被人用錘子砸斃，懷疑與事件有關的一名技術兵，則在警方試圖逮捕他時自殺身亡。吉倫的家人堅稱，該名技術兵對吉倫進行了性騷擾。

美軍內部軍紀千瘡百孔，特別是性侵情況之普遍，令人觸目驚心，胡德堡只屬冰山一角。美軍「佛羅里達號」是其中一艘容納女兵服役的潛艦，173人中有32人為女性。去年該艦被爆料，指艦上有人創建「性侵名單」，名單中羅列女生的名字，表達想和她們發生性行為，還為她們分級排名。而根據2014年五角大樓的一項研究顯示，海軍女性官兵平均一年內遭受性侵的風險，高達17%。

美軍軍紀鬆散，不僅限於人員的質素低下，甚至已影響到軍隊的戰鬥力。今年較早時間，海軍兩艘黃蜂級兩棲攻擊艦發生大火，緊接着核動力航母「甘迺迪號」亦遭祝融光顧。空軍的情況也好不到哪裏去，單是今年5月至7月，美軍已有5架戰機墜毀，除了常用的F16戰機，就連屬於第5代戰機的F35和F22也未能幸免。如果不是武器硬件出問題，則肯定是人員訓練的環節上掉以輕心。

最離譜的是，美軍對內部問題，還會處罰涉事領導官員，試圖撥亂反正，但對於美軍「對外」犯下的罪行，卻是隻眼開隻眼閉，甚至公然包庇護短。最新例子是日本沖繩的美軍基地，最近大兵們在不足一個月內犯下最少14宗罪案，其中包括打劫當地的士司機並搶車。儘管當地政府強烈抗議，但根據以往的經驗，只是相關人員受罰根本無濟於事，類似事件還將陸續有來。當然，相比阿富汗平民遭美軍濫殺，華府對計劃調查的國際刑事法院進行「制裁」，山姆大叔對待日本這個小弟不薄矣。