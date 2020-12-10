正論：違令聚賭恐播疫　南亞毒瘤又害人

第4波疫情來勢洶洶，不知伊於胡底，市民聞疫色變，港府更推出嚴厲禁聚措施，務求在短時間內遏止疫情。很可惜，即使大部分香港市民願意遵守禁令，仍然有一撮人唯恐天下不亂，不斷扯香港後腿，說的正是南亞兵團，亦即是本港最大的治安毒瘤。禁聚令生效之際，南亞人士依然大模廝樣在街頭犯禁聚賭，期間更拉下口罩口沫橫飛甚至隨地小便，一旦爆疫，後果不堪設想。

荃灣三陂坊遊樂場涼亭、深水埗南昌街休憩處正是南亞兵團聚賭之地，前者每日入黑之後賭檔開始運作，由一名疑有黑幫背景的男子主持，高峰期聚集約20人，有男有女，除南亞人士外，更有癮君子等，以賭「十三張」為主，每人每局上落數十至數百元，並有南亞兵團充當「天文台」把風，每當警員經過便吹起口哨提醒，賭徒隨即鳥獸散；一待警員離去，便重新聚集賭個天昏地暗，直到深夜11時仍未散去，大部分人皆除下口罩高談闊論和吸煙。深水埗的情況也是差不多，每日下午都有4、5張枱賭「十三張」，以花槽、植物作掩護，聚賭人士包括本地及越南籍人士，他們懶理附近有小孩玩耍，動輒拉低口罩吸煙和大呼小叫，甚至隨地吐痰和小便，要是當中有人染疫，隨時引起群組性大爆發。

顯而易見，南亞毒瘤不僅摧毀本港法治、破壞社會秩序，更在疫情兇險之際背後插刀和扯後腿，全城努力抗疫，偏偏他們唯恐香港不死。正如區議員指出，區內聚賭問題向來猖獗，禁聚令期間也不見收斂，部分賭檔更明目張膽提供天九及麻雀，現場更有人手持大量現金疑似放數，堪稱無法無天。而且賭檔疑有黑幫運作，南亞兵團大多負責把風，因而吸引區內同鄉「賭埋一份」，令治安毒瘤不斷壯大，同時埋下極大的播疫隱患。尤其是深水埗區，過去已是「南亞村」大本營，南亞兵團在區內人多勢眾，除了和黑幫狼狽為奸，更不乏與癮君子為伍，加上區內人口密集並以低下階層為主，衞生意識較低，一旦疫情在這裏失控式蔓延，隨時死得人多。

一而再、再而三，南亞治安毒瘤將香港攪得周天寒徹，無日安寧，現在還要聚賭播毒，到底香港人欠了他們甚麼？當然，蒼蠅不叮無縫的蛋，南亞兵團之所以橫行無忌，作奸犯科毫無懼色，嫖賭毒吹瓣瓣沾手，都是拜港府假仁假義所賜。眾所周知，回歸前港英政府加入聯合國《禁止酷刑公約》，成為南亞假難民禍港的遠因，但英國人向來不安好心，專為香港埋地雷，回歸後首屆董建華政府理應認真拆彈，撥亂反正，然而事與願違，港府不但將港英的地雷全盤接收，對假難民無任歡迎，令香港變相成為「第一收容港」，而且直到今日仍無意退出國際公約，甚至連設立禁閉式難民營、取消行街紙制度也不予考慮。既然假難民來港後好吃好住好招待，更可與本地黑幫拍住上搵快錢，前赴後繼何足為奇？

最令納稅人意難平的是，港府善財難捨，冤枉甘心。在疫情吃緊、百業蕭條的大環境下，港府一方面拒推第3輪保就業計劃，另一方面實施極嚴厲的禁聚措施，禁晚市堂食之餘，多個行業更須暫停營業，損失無可估量。當市民年關難過，假難民卻享盡「皇帝級」待遇，單是本年度保安局用於假難民的開支預算已高逾12億元，比去年度多近3億元，亦是近7個財政年度最高，而且7年來瘋狂燒掉60億元公帑，猶如財政黑洞。偏偏港府甘之如飴，和平時錙銖必較是兩個樣子，叫香港人情何以堪？

說到底，免遣返聲請根本就是一個「搵笨」、「捉蟲」的機制，假難民入境本港後只要提出免遣返聲請，即使九成九不合難民資格，港府都不能將之遣返；而等待甄別期間，他們又可利用行街紙從事種種犯罪活動；最離譜的是，假難民被判別為不合難民資格後，還可以利用免費的司法程序上訴，上訴失敗又可以司法覆核，有的個案一拖10年，在港家族繁衍；有的更獲法官判以可觀的人道賠償，衣錦還鄉。立法會議員指出，目前仍有數以千計的上訴或覆核案件等候處理，起碼需時10年才能清零，期間又有「生力軍」加入，簡直沒完沒了。

說來實在可悲，香港人已被疫情折磨得很慘，經濟陷入谷底且不說，與至親生離死別才是無法承受的痛。南亞治安毒瘤還要趁香港病攞香港命，違令聚賭隨時導致疫情進一步失控，而港府竟然視若無睹。全世界最倒行逆施的政府，特區政府認了第二，肯定無人敢認第一！