歐洲的新冠肺炎疫情惡化，普遍認為明年1月會再來一波疫情。香港的情況亦趨惡化，而且與國外相類，疫症的傳播力強，毒性增大，以致病危的比例上升，社區散播已近乎失控，明年1月，大有可能與歐洲一樣，爆發新一波的大擴散。

特區政府在林鄭月娥親自領導之下，今天不應還是消極怠慢，被動敷衍，而是要主動出擊，在未大爆發之前作有效的預防措施；也不要心存僥倖，等疫苗拯救。疫苗全面投入多在明年年底，在此之前，人命財產損失會十分沉重。由於疫病有後遺作用，治愈也未必可以完全恢復，因此更重要的是不讓人們感染疫病。

而防疫治疫對經濟民生的打擊，也同樣地會產生連鎖作用，延續多時。政府於防疫治疫一時失誤，禍延廣大和深遠，便不能以患病人數不及外國而沾沾自喜，以為是官員的功勞而不是破壞。

當今世界，防疫治疫的最佳方法，還是內地模式，而香港作為中國的特區，得天獨厚，為甚麼在中央政府支持下，不採取內地模式呢？這是政治上排斥內地，涉及政府官員的忠誠問題，也不顧市民的生死安危，便是政治責任與道德的問題。新冠肺炎疫情惡化，顯示特區政府的措施不足，便應更改。若堅持抗拒採取內地模式，由此帶來的人命損傷、經濟破壞，高官們可擔負責任嗎？

呼吸系統專科醫生梁子超及其他人都提議，在葵盛西邨疫情爆發政府應對失策之後，林鄭應該組建緊急應變小組，直接獲授權截查控制高危疫區和群體，強制檢測、強制隔離。而且把封鎖的區域擴大，以防病毒擴散，也應封鎖至少14天，或更長，以杜絕區內病毒。

但最關鍵的是在嚴格各種封關、隔離措施之外，全民強制檢測，且不止一次，要連續推行，而對社區內的病毒傳播鏈打消滅戰、持久戰，寧枉毋縱。香港本土力量不足，便應向中央政府和廣東省求援。而在輸入病毒的威脅下，甚至暫時不予港人回港，短暫封關，也對進口急凍食品嚴加檢測，以至暫時終止進口。

上次全民檢測特區政府花費幾億元，多次檢測當然要支出更多，但疫情下一個月一個行業便損失幾百億元。算經濟帳，不計病患傷痛，全民檢測以及封關封區嚴防，緊急防治的支出相對而言微不足道，更不用與紓困的數千億元相比。

特區官員不認真防疫治疫，卻以大灑公帑來安撫群眾，這是極不負責行為，本質上如本欄多次指摘，等同攬炒。林鄭月娥、陳肇始等有關官員，又怎可以每晚安睡？