中國一位副外長最近說，國家領導人講過3句話，落後就要捱打，貧窮就要捱餓，失語就要捱罵。前兩句好理解，中國人民深有體驗。經過40多年的改革開放，中國日益強大和富裕，不會輕易捱打和捱餓了。現在要面對的是，「失語就要捱罵」。首先我們要問，甚麼是「失語」？無話可說？有話不能說？有理不敢說？有話可說而說不好？說了等於沒說？又或者掉進了別人的「語言陷阱」，被人牽着鼻子走？說甚麼都是錯，失卻了自信，怕被別人抓住把柄？這些狀況大概都有。然不管怎樣，一旦失語，就只有捱罵的份兒。

罵人者會滔滔不絕，真的以為道理全在他一邊，可以任意胡說，謠諑誣謗，顛倒黑白，混淆視聽，在打輿論戰方面、在意識形態方面佔盡上風。久而久之，失語者不但要捱罵，可能還會捱打。因一般而言，罵不還口的結果往往會激發起罵人者以為你軟弱可欺，然後試試你會不會打不還手也。

可見，失語就要捱罵，是一個很嚴重的問題，不在「落後就要捱打」之下。因此，國家領導人把這個問題十分嚴肅的提了出來。那麼，為甚麼這些年我們會有「失語」現象？根源何在？要回答這個問題，不妨反問，中國共產黨過去在鬧革命、打天下，為解放全中國、建立新中國，在社會主義革命和建設中，有過「失語」嗎？沒有！不但沒有，而且大把道理能講，而且講得有聲有色，深入人心，對手被駁得啞口無言，被批得體無完膚，在思想理論、意識形態、輿論戰線所向披靡，贏得了足以改造社會的民意民心。

然而，在改革開放中，「兩手硬」出現偏差，「三信危機」導致初心迷失，老美及西方的意識形態以各種巧妙的包裝——學術包裝、理論包裝、科學包裝、文化包裝等等湧入中國。他們的打擊對象，一是馬克思主義和社會主義，二是中國的歷史文化和民族精神，因而俘虜了不少知識分子和黨內人士，讓他們在西方美帝面前自慚形穢；腦袋被洗，不是鸚鵡學舌，就是根本失語！