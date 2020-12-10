針對中文大學上月發生的港獨遊行，警方國安處日前採取行動拘捕8人，其中部分並非中大學生或校友，除了證明這場港獨鬧劇早有預謀、內外配合，也證明大學校園烏煙瘴氣、藏污納垢。中大多個學生會還惡人先告狀，聲稱多人被捕是源於當日校方主動報警，舉報自己的畢業生，「行徑實在令人髮指，對此予以最強烈譴責」；又指校方報警處理的行徑，一手瓦解了學生與校方之間的互信關係，亦丟棄作為最高等學府的一切辦學理念云云。

無恥的人見得多，還沒見過如此不要臉的大學生。明明是他們勾結外人在校園進行涉嫌違法的活動，反而指摘校方報警，這到底是甚麼混帳邏輯？難道他們以為校園是法外之地？他們將大學變成「暴大」，更以「暴大人」沾沾自喜，還有何資格談辦學理念？他們知道甚麼是辦學理念嗎？

事實上，正是因為校方過去姑息縱容，暴大人才會如此狂妄。他們大概對去年佔領校園的行動相當自豪，總想重溫舊夢，殊不知時移世易，在《港區國安法》之下，黑暴聲勢大不如前，校方也不敢再助紂為虐。暴大人昧於形勢，繼續在校園宣揚港獨，下場可想而知。

實在替這班學生感到悲哀，眼看就要踏入社會，猶不知檢點，試問哪個僱主願意聘請這種畢業生？目前香港經濟低迷，青年就業本來就不容易，再加上暴大人的政治標籤，更是令人避而遠之。如果暴大人認為自己的政治理念很崇高，行為很偉大，那只能說明他們幼稚無知。他們不僅摧毀了大學校譽，而且葬送了自己前途，無疑達到攬炒目的，但他們可有認真想過，自己到底得到甚麼？香港又得到甚麼？

面對茫茫前途以及即將到來的法律制裁，他們也許可以像許智峯那樣流竄海外，或者像12人蛇那樣投奔怒海，但他們必須知道，從選擇做暴大人那天起，他們便踏上了一條不歸路。