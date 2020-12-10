今日是12月10日，尚有3星期便告別2020年，今年除夕沒有煙花倒數，人群聚集現在便當作十惡不赦、播毒的元兇，一切由年頭新冠肺炎疫情爆發開始，湖北省武漢成為眾矢之的，但今時今日，誰還會說武漢是疫市？人家個案清零多時，民眾重返市面購物，商販恢復營業，一步步回復往昔繁榮。由地獄重回人間，最主要是當局當機立斷，盡快把握機會封城，截斷內外交通，然後封小區，隔斷了傳播鏈，當時港人隔岸觀火，覺得當地人很慘，但壯士斷臂，最終都會止血，傷口復原，反而旁觀者卻不醒覺，病毒魔星已經悄悄然走進自己家園。

香港個案及死亡數字遠低於武漢，但糾纏一年，仍然擺脫不了疫魔，而且疫情愈演愈烈，葵盛西邨第8座5樓有10多宗個案，但政府起初並無要求居民強制檢測，亦沒有封閉該幢樓，直到爆疫10日後，才將5樓全層撤離，可是其他樓層之後又出現個案，最怕已經散播全幢樓，是否又要緊急撤離全幢第8座？

政府後知後覺，慢了武漢一年，才通過法例讓政府有權要求市民留在家中直至有強制檢測結果為止，簡單的說就是封樓令，為期最長7天，違者可罰2.5萬元及監禁6個月。阻嚇力十足，執行上卻潛在不少問題，尤其是經濟補償以及支援補給，政府語焉不詳，令市民非常憂心。其實葵盛西邨第8座5樓不少住戶已經四散，要播毒已經播了，沒有辦法補救，官員後知後覺，處處都要靠外界提醒，才作出補鑊應變，姍姍來遲。

病毒不會等人，亦不會揀人，更加不會擇時辰才出現，政府又再禁止晚上6時以後堂食，再度被質疑理據何在。明眼人自然知道是想叫市民少點出街，既然如此，何不堂堂正正發出禁足令，忍一時之痛，才可以海闊天空。政府沒有膽量，可能等到疫情不可收拾才出招，但到時有用嗎？