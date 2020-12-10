輝瑞生產的新冠肺炎疫苗已陸續付運，英國是最先使用的國家，已開始替有優先權的國民接種。美國的疫苗亦開始運抵各州縣，將在本月內開始為市民接種。大家都很關心疫苗的研發進度和生產，大概藥廠所在地生產的疫苗會優先供應當地及鄰近國家，因此美國和西歐將會先得到輝瑞生產的首批供應。

令人感到奇怪的反而是特區政府，守口如瓶，立法會議員追問也沒有透露何時會取得疫苗，仍然只是提供原則性的答案，例如表示會雙管齊下，一方面通過世衞組織的新冠疫苗保障機制（COVAX）取得一定分配量，另一方面預購至少兩款來自不同廠商的疫苗，並已與一些展開第3期臨床試驗的疫苗製造商簽署保密協議。

市民其實想知道的，是第一批疫苗到底何時到港、劑量多少、可供幾多人接種，可惜依然是沒有確實答案。英、美的第一批疫苗已清楚周知天下，年底前送到並開始接種，香港是明年第一季還是第二季？還是如一些專家透露，要等到2022年？反而澳門在疫苗供應上比香港快得多，據澳門社會文化司司長透露，政府洽購的緊急疫苗將在年底前到位，優先為醫護人員、消防員等高風險前線人員接種，另有140萬劑疫苗或於明年上半年到位，都交代得一清二楚。香港市民會感到奇怪，為何澳門能夠交代得這麼清晰，香港卻一片模糊？為何澳門的疫苗可以在年底前開始到貨，香港卻要等到明年？

要採購新冠疫苗，其實可以通過幾個機制，除了全球採購，也可要求中央預留一定數量的內地研發生產疫苗供本港居民使用。而一海之隔的澳門，疫苗採購快香港一步，是否正是背靠中央的結果？反而香港政府諸多顧忌，盡量依賴全球採購機制及與疫苗廠商簽訂秘密協議這些途徑，是避免因為最先取得內地研發生產的疫苗，會受到部分醫護杯葛，故有如今的模糊反應？對一般市民來說，最重要的考慮是疫苗是否有效，能否及早供應，以便接種後能夠成功抵抗病毒的感染，而不是因為某些人的偏見結果拖了香港市民的後腿。就算歐美研發生產的疫苗，不時有報道說接種後有人出現不適等副作用，一些醫護人員也拒絕當第一批接種者。同樣，中國研發生產的疫苗也需要通過各級試驗才能供應世界，如果這些疫苗通過國際性試驗要求，聲稱要杯葛者的態度純屬偏見。

中國生產的疫苗已準備就緒，將優先供應協助試驗國家如印尼、巴西和一些阿拉伯國家，並承諾以低於成本價供應一些周邊國家和第三世界國家。有這麼多國家地區人民一同使用的疫苗，還有甚麼不放心？