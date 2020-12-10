新冠疫情由年頭爆到年尾，港府抗疫依然不脫拖拉作風。早前才揚言一旦小區域有疫情爆發，會果斷派警員封區強制檢測的林鄭又再自我打臉，葵盛西邨第8座疫情爆到七彩，港府不但沒有果斷封區，反而拖到日前才通過「禁足令」法律框架，姍姍來遲也就罷了，最騎呢是有法不用，至今仍未公布是否會將第8座封鎖，部分居民早已惶恐四散。林鄭承認，如一早做好法律準備，有更完備應變方案，「個案可處理得更好」。問題是，疫情都已爆到第4波了，港府居然甚麼準備也沒有，說來面不紅氣不喘，真不知恥字怎麼寫。

「禁足令」賦權食衞局局長封鎖疫廈或場所，身處在內人士要待所有人均有病毒檢測結果方可離開，禁足期最長7天，違者可被罰款25,000元及監禁半年。但別說港府還未交代執行細節，專家亦質疑7日禁令不足以揪出隱形患者，加上葵盛西邨第8座出現首宗確診距今已逾10日，港府連是否封鎖大廈都議而不決，更遑論疫情早就輻射全港，遠非一幢疫廈這麼簡單。一味研究復研究，到底廢官是否活在平行時空？

長痛不如短痛。愈來愈多人認為禁足令應在全港實施，再配合全民強制檢測，寧願停市兩星期換來長治久安，總好過港府抗疫「張弛無道」，疫情爆完又爆，苦日子長捱長有。

真不知廢官到底怕甚麼？怕反對派阻力？怕專家不高興？還是怕香港仍未衰到貼地？內地、澳門、台灣長期零確診，兩岸四地之中只有香港搞極搞不好，港府抗疫永遠落後於形勢，完全無法做到防患於未然，最叻就是拿飲食業開刀，然後娛樂、美容、健身、零售等行業一起陪葬。12月是傳統消費旺季，禁晚市堂食同全城晚上熄燈無異，各行各業都死得，林鄭卻連是否支援受影響行業都未有全盤計劃。顯而易見，香港之死，不是死於疫情，而是死於無能廢官之手！