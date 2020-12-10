筆者認識的一位朋友是教育界翹楚，多年前已經年薪過千萬元，如今已不必親執教鞭，而成就卻更高。在下初為人之患時，這位朋友仍未發達，當時主要是教日校班級，學生對她交相稱譽，從沒聽過一個人會有負面評價。我對她教學的成功由衷佩服，向她請教之前，自己琢磨着要教得好，一定先得跟學生建立良好的關係，於是便急着問她如何在學期初，就能夠贏得跟學生的友誼。

豈料，答案跟我預期的相反，朋友說：「陳老師，你想錯了，我開學初期在課堂上不苟言笑，兇得異乎尋常，學生都怕我。」我乍聽之下，還以為自己會錯意，她卻續說：「我說的可是實話，你不能一開始就把學生當成好友，否則他們不會聽你的，須先管後教，你先嚴管半個月，再慢慢放鬆，及後即使跟他們混熟，小子們都能不逾規矩了。」我聽後唯唯受教，對一輩子的教學工作受益匪淺。

從來都是先管後教易，先寬後管難，香港回歸初期，京港政府就是開壞了頭，對反對派過於放縱。情形就像筆者初執教鞭時，事事遷就學生，滿以為只要彼此關係好，往後管教就不難，沒想到高人指點的方法卻是相反，事實證明，是對方的高明。

香港特區寬鬆了20多年，如今突然從嚴管治，很多人就覺得像是天塌下來，移民公司也頓時變得門限為穿。不過，特區的政策收得再緊，充其量也不過是像新加坡、澳門一般，這兩地卻素來民康物阜，一片晏安，外面想移進去的人多，裏面想往外移的少。究其原因，是兩地政府一開始便綱舉目張，規矩嚴明，老百姓早已適應了這種生活方式。

如今香港特區政府想收拾山河，定然是困難重重，但只要熬過一、兩年的陣痛期，日後再慢慢放寬束縛，獅山腳下應不難達到真正上和下睦的境地。