港人唔病死就係窮死，睇怕唔係戲言，香港淪為悲情城市，已寫在牆上！臨近做冬近聖誕，第4波疫情卻失控，爆得比煙花璀璨！更令人心寒嘅係第4波患者年輕化，有四分之一屬60歲以下人士。據悉，上一波疫情的確診患者，通常入院後7至10日惡化，而最近入院的病人，一至兩日後便進入深切治療部！再者，冬季流感又處高峰期，求診人次有增無減，周一公立醫院急症室求診人次已直逼4,500，7間公立醫院嘅使用率已逾100%，有些甚至達121%！

政府無能，防疫後知後覺，張弛無道，救市無方，新冠肺炎疫情一再失控，港人未來一段長日子，肯定相當難捱，無論打工仔抑或老闆，都只能眼淚心中流，唔窮死都屈死！夜禁堂食，由今日起為期14日，剛好橫跨冬至，意味市民做冬亦只能在家中做節，加上宴會限20人，飲食業都真係喊得一句句！

業界指7月禁堂食時生意已大跌逾半，而12月係傳統旺季，預料業界會損失逾60%生意額，再有過千間食肆結業！至於美容院、健身中心、按摩院等都要關閉，喺疫情持續下，未來一段日子確診人數彈上嘅機會很大，美容院、健身中心也不知有幾多間捱唔住，執笠潮若大爆發，意味更多人失業！

特區政府最近多次強調，唔會再推新一期保就業計劃，之但係林鄭月娥又話，了解今次措施衝擊非常大，已要求政務司司長和財政司司長作出研究，再向受影響嘅業界提供支援，防止倒閉和失業，形容「今次是很針對性，要很精準」。

真係唔講都冇咁㷫！庸官兩期保就業計劃亂咁派錢，疫情下賺多咗嘅連鎖超市都億億聲咁支援，大型物業管理公司又係咁批，批到佢哋錢多到笑呵呵要回饋業主，連反中亂港嘅傳媒都批幾千萬元保就業津貼！亂揈一輪依家先話要「精準」救企業，都真係嘥冷氣！