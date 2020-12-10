一場反修例行動，徹底改變了香港青年一代的命運，在本地求學或謀事的感受到商界的不友善、求職路難行。在海外的呢？潛逃英國者，有人聲稱謀生不易，不止一次搞眾籌撲生活費；最慘的還是逃到台灣尋樂土的一批黑暴青年，近日台灣陸委會透露有1,700個港青向該會求助，但台灣只幫助了8名港青在當地就業，其他人沒有工作許可，只能靠接濟度日，過上了把革命當飯吃的日子。

香港爆發反修例爭拗之後，台灣的執政民進黨就一直在抽水，最終蔡英文憑此再奪政權。她連任之後，台灣陸委會於7月成立了「台港服務交流辦公室」，聲稱宗旨是協助流亡或有意流亡的香港人，這個辦公室成立近5個月，做了甚麼工作呢？坦白說幾乎沒有，近日陸委會自己暴醜。

原來該辦公室短短5個月已經收到逾1,700宗求助，但只幫助了8名港人取得當地工作許可，其餘港人至今仍然無法在當地安居樂業、謀生搵食。由去年7月至今，逃亡當地的港青已經身份不明地逗留了一年多，但至今仍然沒有工作許可。

這固然與台灣政府對黑暴青年求庇政策十分虛偽、講一套做一套有關，或亦與港青的個人質素有關。台灣方面聲稱，會考慮鬆綁香港優秀畢業生來台工作；檢討放寬香港專業人士來台工作居留定居之限制；開通港人來台投資居留之綠色通道等。看見沒有？台灣想要的人才是優秀畢業生、專業人士、投資人士。有技能、有本事或有資金的人還好說，可惜黑暴青年恐怕大都不在上列，否則也不用煩惱了。

逃亡台灣的黑暴青年不是有暴力衝擊、襲警、非法集結等前科，就是被政治沖昏頭腦。會革命的人不代表有謀生及獨立的能力，當他們在所謂民主社區呼吸自由空氣時，想想昨天、今天或明天，會否悔不當初？