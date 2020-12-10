香港的新冠肺炎疫情已進入第4波，來勢洶洶，明顯比過往3波嚴重，性質和程度有顯著的不同。

一是單日染疫數字大幅上升，已多天出現3位數字。二是染疫年齡出現下降，而且病毒株更顯兇惡。三是首次出現因雙重中招，即同時不幸染上新冠肺炎和流感病毒，病情特別加重，救治困難，不同的醫治藥物對患者帶來的損害和痛苦折磨異常。

四是中招地域遍布港九新界，無論普羅基層為主的公共屋邨，抑或是半山豪宅，都不能幸免。五是中招群組各個社會階層都有，既有富裕收入階層的歌舞群組，也有安老院舍、建築工地、醫院診所等群組，而最令人擔憂的是還有許多源頭不明的個案。

為甚麼踏入12月第一周，新冠肺炎疫情會急速惡化呢？政府的顧問專家各自出鏡，各說各話，政府的高官最叻是賴抗疫疲勞令市民的防疫意識鬆懈所致。其實豈止鬆懈，在特區政府防疫無方下，群眾早已陷入抗疫沮喪和失望絕望了。

本來在中央政府大力和無償支援下，派出數以百計專業的醫療檢疫和檢驗化驗室專家人員來港建立臨時「火眼實驗室」，支援香港免費為自願檢測的178萬市民進行核酸檢疫，達致全港人口四分之一完成檢疫，尚餘四分之三未做。倘若當時特區政府肯痛下決心，排除阻力，推動全港強制檢疫，那麼便可爭取到時間，實現早發現早治療，全檢全防，並與此同時推行粵港澳出行「健康碼」。路通則財通經濟通，香港就能同澳門、深圳以至廣東省拍住上。何況當時國家完全沒有收香港任何費用，若以每人240元檢測費用計算，國家已為港支付逾4.2億元。以此計算，全港700多萬人完成檢疫一次的話，估計合共約17億元，絕對有理由相信國家也會非常樂意慷慨支持。其實國家也極希望香港早日擺脫疫情的糾纏，同步發展大灣區的經濟，只是香港特區政府不爭氣，「捉到鹿也不會脫角」，或者說不肯「脫角」，白白錯失國家支持抗疫的大好良機，白白錯過一舉戰勝疫情的大好時機。

最豈有此理的是林鄭月娥在發表施政報告的期內，仍然堅持過時落伍的己見，還說甚麼強檢清零「不是口號咁簡單，香港不同內地的情況」，並且一口把責任推到4位政府的抗疫專家顧問身上，說4位專家一致反對全港強制檢疫，真是令人大失所望。

全球經歷了整整一年的對抗新冠肺炎無硝煙戰爭，只有兩種模式，一是中國模式，一是西方佛系模式。各國抗疫的實際經驗已充分證明，惟有中國模式、採取絕對的及早隔離檢疫措施，是唯一最可行最有效最大公約數的抗疫防疫成功模式。西方佛系抗疫模式已付出重大的人命安全和經濟損失，並已成為嚴重衞生事件的災難。然而香港就是不採用中國模式。

特區政府防疫抗疫採取失敗的妥協政策和措施，見步行步，前怕狼後怕虎，不敢得罪人，只想面面俱圓討好人，結果令香港淪陷為中國土地上唯一最失敗的抗疫防疫城市。