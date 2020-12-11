世界視線：英國脫歐陷孤立　航母爭霸太平洋

英國最新型航空母艦伊利沙伯女王號，最快將於明年初長期派駐西太平洋，以表達對中國南海主權申訴和香港問題的關注。消息傳出之際，正值英國忙於脫歐談判，而新冠疫情亦尚未受控。因此有意見認為，保守黨約翰遜政府的派兵之舉，不過是為了轉移國內視線，緩解民眾對他的不滿。然而該艦甘冒疫情，大費周章遠赴亞洲，恐怕並不僅僅是服務倫敦政圈的黨派短期利益。

首先從脫歐角度而言，英國與歐陸分離之後，為擺脫孤處一隅的風險，必須重新規劃其全球戰略地位。以英語系海洋國家為主體的五眼聯盟，正巧在此時浮上水面。此五國試圖在歐亞大陸多個國家崛起的大背景下，憑藉船堅炮利牢牢掌控海上貿易路線，也就是所謂的自由航行權。

英國海軍實力雖遠不及美國，但在五眼中卻仍排第二位，不僅擁有兩艘大型航母，還具備水下核打擊能力。更何況成員國澳洲和新西蘭同處亞太區，而且都是英聯邦國家。因此，英國派遣伊利沙伯女王號遠赴亞洲，確可展示它在聯盟中的分量及海權大國地位。

再從新冠疫情而言，唐寧街抗疫不力，再度刺激了蘇格蘭和威爾斯等地的獨立傾向。在疫情嚴重之時，威爾斯地方政府曾下令禁止英格蘭疫區的人士入境。保守黨對此極為不滿，認為是藉疫情謀獨。須知中英兩國1997年和平交接香港，時任工黨首相貝理雅隨即移植香港經驗，推行北愛、蘇格蘭、威爾斯權力下放。當年保守黨就對此大為不滿，擔憂各地獨立浪潮一發不可收拾。

現時的首相約翰遜正是保守黨強硬右派，他對香港問題擺出強硬姿態，甚至派出航母赴亞洲，在某種程度上也是向英倫三島的獨派勢力，作敲山震虎之舉。只不過，約翰遜領導下的英國已陷入硬脫歐的危險，經濟底氣不足，又怎能長久維持一支海上遠征軍？更何況，受到疫情重創的保守黨已經是強弩之末，下次大選極可能又回到工黨執政。工黨的首要任務，肯定會是先安定國內疫情，再修補英歐關係，然後才可能考慮爭霸遠東。