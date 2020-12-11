功夫茶：食水安全搞唔掂　庸官胡混應削薪

眨眼又要做冬！冬大過年又點喎！疫情已然失控，晚上6點鐘禁堂食，又冇得去酒樓一家人杯上杯落，做乜鬼冬冬芫茜葱吖！呢嗱！唔做冬諗起庸官防疫，永遠都係得嗰兩三招，好似叫人少啲出街，唉，你估個個可以「在家工作」咩？仲有就係戴口罩，專家話入廁所都要戴口罩，阿媽教女都上晒心咯：唔戴奶罩，都務必要戴口罩！

冇錯！好多嘢可以預防甚至自我控制，之但係，日日飲用嘅自來水，如果一段長時間發現有黑點，係唔係當佢係通便潤膚、降膽固醇嘅黑芝麻呢？功夫茶有此一問，皆因將軍澳寶林邨、厚德邨同埋和明苑食水出現黑點，引來居民食水恐慌！講真，成日喺屋企煮飯做「疫境廚神」，見到啲水黑麻麻都冇晒mood啦！阿哥，呢個係人之常情，飲用水梗係要清潔、冇有害雜質。呢，2015年嘅「鉛水事件」大家應多少有啲印象啩？當年時任政務司司長嘅林鄭拒絕道歉，並拋下千古金句「官到無求膽自大」！依家將軍澳幾個屋邨發現食水有黑色沉澱物，未知啲高官又有乜反應呢？

嗱！有關屋苑清洗水缸後，依然發現水質冇改善。於是通知水務署跟進，惟水務署指食水安全可飲用，但未交代沉澱物成分及從哪裏來？有議員話從本月4日已接獲多個居民投訴指寶林邨食水有大量黑色沉澱物，亦有社區主任稱早在今年9月已接獲和明苑居民投訴家中食水浮現黑色雜物，可見事件非單一！水係生命之源，市民緊張乃人之常情，水中黑點始終令居民難以釋懷，唔通當佢黑豆，日日飲用，令頭髮可以慢慢變黑？於是居民惟有自救，譬如加裝濾水器、購置大量蒸餾水。再經議員反映，有關當局就安排水車供市民攞水，而水務署接獲投訴後，就話為寶林邨食水進行咗33個食水樣本抽檢，全部通過毒理測試，之但係其中14個樣本發現含有黑色雜質！

阿哥，咁即係有問題喇！飲你唔死唔代表冇心理威脅㗎！道理就好似煲湯裏有隻「小強」咁！你仲飲唔飲啊？署方初步估計係鋼管老化所致，但仍需繼續研究喎！又強調水質未受影響，食水安全及適合飲用。庸官又廢噏當秘笈，食水有黑點，睇見都心裏發毛喇！唔通庸官真係可以當黑點係芝麻、黑豆？今趟睇怕係「官到無知變白癡」，安全？適合飲用？睇吓你家水喉流出啲咁嘅「自來水」，你係唔係又咁講？

一水之不治，何以天下國家為？依家唔係叫你治黃河水患，係食水啫！地方細細、公務員多多，卻連食水都搞唔掂，一節見則百節知，反映政府管治幾咁廢！港府高官俸祿出名薪高糧準，依家疫情重創經濟，裁員倒閉潮陸續浮現，庸官無能，靠害市民！審時度勢，庸官捧住鐵飯碗，即使唔革走，都應為治港無能自動大幅削薪啦！