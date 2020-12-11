正論：疫情攻陷屋苑　港府無能可恥

一波未平一波又起！第4波新冠疫情全面失控，群組及疫廈愈爆愈多，繼葵盛西邨第8座被病毒攻陷後，九龍灣麗晶花園的疫情傳播面更廣，不僅全部6座D室住戶須緊急撤離，18座D室及4座E室亦驚現多宗確診，隨時淪為沙士淘大E座翻版。面對空前危機，港府猶在歎慢板，強制檢測不到位，緊急撤離拖拖拉拉，封鎖疫廈議而不決，連入境者須到指定酒店隔離都未落實，令人震驚。

港大專家袁國勇昨日聯同衞生防護中心人員親到麗晶花園視察，指出單位喉管與淘大花園設計類似，廚房、廁所及浴室去水位均接駁至糞渠，代表所有D室污水喉管完全連接，或成播毒源頭。目前第6座D室所有住戶須撤離至隔離營檢疫，直至屋宇署、渠務署完成審視後才可搬回，但別說上址部分居民有所反彈，不願遷出，更不堪的是第18座和第4座亦有確診個案，兩座的D室與E室居民同需強制檢測，堪稱禍不單行。

淘大E座當年是沙士重災區，用死傷枕藉來形容也不誇張，事隔17年後新冠疫情來襲，淘大翻版隱然再現，專家和市民皆憂心忡忡，甚至可以說，在第4波疫情來勢洶洶之際，全城皆被疫情陰影壓得喘不過氣，由於感染源頭多樣，部分更屬不明來源，人們擔心自己的居所隨時成為下幢疫廈，顯然不是杞人憂天。很可惜，市民惶惶不可終日，廢官卻是毫不關心，大安旨意，至今仍然沒有全盤抗疫大計，一味頭痛醫頭，彷彿既來之則安之，根本無法予人信心。

君不見，葵盛西邨被專家視為疫區，部分居民惶恐四散，隨時將病毒帶進社區，惟港府反應依然慢十拍，強制檢測距首宗確診個案多日後才推出，還要拖拖拉拉，至今仍未為所有居民完成檢測。至於「禁足令」不僅姍姍來遲，而且有法不用，直到今日都不敢封鎖疫廈，結果不旋踵，又到麗晶花園「中招」。船到江心補漏遲，試問在全無計劃之下胡亂出招，永遠後知後覺，怎會不是愈補愈漏、愈漏愈亂？昨日新增112宗確診，已是連續3日破百，反映收緊禁聚措施完全不見成效。

事實上，本港4波疫情，都是由輸入個案開始，證明入境漏洞至今仍未修補。人們不明白的是，疫情爆發至今已整整一年，如果說面對全新疫情，首1、2波港府反應遲鈍還算情有可原，疫情來到第3、第4波了，港府應對仍然毫無寸進，不踢不動，林鄭甚至為遲來的「禁足令」解畫，厚顏承認若一早做好法律準備，有更完備應變方案，「個案可處理得更好」，卻從不反問自己，為何整整一年都未做好法律準備和應變方案。第3波由走漏免檢入境的機師、海員引爆，現在第4波則由免檢的南亞領事人員，以及酒店隔離兒戲引致，一言以蔽之就是港府無能，病毒如入無人之境復遍地開花，廢官該當何罪？

最令人氣難平的是，港府堅拒從源頭入手堵截病毒，反而每次都將食肆當成「替死鬼」，每有疫情大爆發，都以限制食肆同枱人數或索性禁止堂食作為防疫手段，然後娛樂場所、美容健身等行業接力陪葬，令多個行業流血不止，經濟萬劫不復。人們不禁要問，食肆、娛樂、美容等行業明明已盡力做好防疫措施，第4波疫情亦絕非由這些行業引發，為何仍要為港府防疫不力埋單？一邊廂限制食肆兩人一枱，另一邊廂容許數百人跳舞、數千人聽演唱會，黑狗得食白狗當災，到底廢官的防疫邏輯何在？

聖誕新年將至，大量留學生已開始湧返本港，第5波疫情如箭在弦，偏偏港府繼續「皇帝唔急太監急」，所謂徵用酒店作為指定隔離酒店，十畫未有一撇，最快也要本月22日才實施，立法會議員炮轟做得太遲，顯然也是太客氣，港府何止做得太遲，他們根本不願做、不懂做，以致一子錯，滿盤皆落索，全城一起受罪。社會要求港府倣效內地推行全民強制檢測，並配合禁足令，以停市一段短時間來換取疫症清零，長痛不如短痛，無奈港府堅拒跟從，林鄭還批評全民檢測只是口號，斷言不可行。

人在做，天在看。內地和澳門皆是控疫成功的範本，證明中國模式可行，林鄭偏要唱反調，任由人命損失，經濟插水，她心底裏到底是想救香港還是攬炒香港，天知地知，她自己最清楚。