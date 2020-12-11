產評：兩強資金爭奪戰　華抗打壓靠開放

美國特朗普政府制裁多家中企的措施開始發酵，事緣有國際指數剔出受影響的中企股，若成趨勢，將對相關中國資產造成沽壓。事實上，美國祭出「制裁牌」，就是要促進全球資金與中國脫鈎。中國既難阻美國單邊制裁，應對之策只有全速加快開放資本市場，增加吸引外資的渠道，中美全球資金爭奪戰已揭序幕！

今年新冠肺炎疫情大爆發，美國經濟至今仍備受困擾，但中國卻最先走出疫情，經濟穩步復甦成功吸引外資目光，加上今年7月起落實深化金融等現代服務業開放措施。疫下歐美商業景氣低迷，中國此舉成功吸引外資進入金融服務業及A股市場，不少美國投資銀行陸續增持中國合營至全資擁有，全力加大投資中國市場。

可如今美國視中國為頭號敵人，眼見疫下中美經濟此起彼落，資金持續東渡往華發展，招來美國政府制裁中企，實不意外。美國已先後宣布制裁35家被指與中國軍方有關的中企，估計與這批中企相關的中港上市公司超過百家，故相關措施的影響首先體現於股市。有國際指數公司為了避免觸動美國的制裁底線，將相關中企股剔出指數系列，估計其他外資同業亦會跟隨，後果是追蹤相關指數的國際資金須跟隨變化而沽出相關個股，變相對相關中國資產造成「關水喉」效應。

這招最終能起到多大的「斷水」作用，至少要看兩個因素。首先，市場開放，東家不買西家買，關鍵是資產本身的吸引力。理論上，制裁與中企基本因素無關，純屬美國的政治決定，非美資金大可乘美資減持而透過其他渠道吸納相關中國資產，那損失的是美國企業和投資者。其次，美資減持相關中國資產，套現後會否留在美國市場投資，要視乎美國資產的吸引力。

說到底，制裁之舉就是兩強在爭奪全球資金。中國應對得靠提速開放市場，增加吸引全球資本的渠道，如完善合格境外機構投資者及人民幣合格境外機構投資者制度，並研究擴大互聯互通機制額度，甚至研發包涵更完整、更具代表性A股的國際指數系列，供美資以外的外資參考。

當然，美國憑着「長臂管轄權」，可要求諸多非美企業撤銷與受制裁中企的合作，這方面的影響將於未來逐步浮現。企業選擇與美國做生意，就得遠離中國市場；若要與中國經商，就得設法切斷美資背景以免受制裁。中國致力對外吸金，而美國則努力排他趕客，最終美國會否賠上在全球金融業的主導地位，且拭目以待！