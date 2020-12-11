新冠疫情的發展凸顯中國的制度與能力，政治理想與意識形態不能停留在口舌上的吹牛，而要落實到社會與經濟的現實層面才可看到其實際的效用。這樣的比較卻是綜合性的，反映着社會經濟的複雜性，比起一些政治主觀指標更為可靠。

據此而言，中國防治疫情的成績是有目共睹，遠勝歐美的所謂民主自由先進發達國家。而2020年將近完結，中國也顯然是全球大國中唯一經濟有增長的國家，歐美諸國仍然深陷疫情的泥沼中未能自拔。

中國內地的經濟社會正常生活已大致恢復，公共衞生安全體制縱有不足之處，對廣大的社會大眾來說，卻是勝於歐美發達國家。即使同屬亞洲的日本、南韓、新加坡也有不如。

中國內地這樣的體制，社會生活便怎會如美國和西方極右派所指，是中共統治下邪惡而又悲慘呢？中共的歷史上有過不少的錯誤，但至少在當前的政策、執政卻使中國民族復興，跨越了百年恥辱，達到小康社會、全國脫貧，經濟與科技正走上全球領先地位，一掃東亞病夫的歷史污名。若只看歷史，只計較犯錯，英美販毒，剝削奴隸，滅絕土著原居民，侵略、殖民別的國家，殺人是千萬計，中共怎可與之相比呢？為甚麼要歌頌英美，忘卻它們的血腥歷史，卻對中共的錯誤執着不放。是因為賣國求榮，投靠外人，而要破壞中國的復興工程，抑或是完全的愚蠢無知呢？

從中共十九大以來，可看到中國領導班子是銳意帶領國家走上新發展的階段。一方面堅持中外合理的發展理念與政策。綠色、可持續、包容等國際通行的價值。另一方面，從國情出發，執着歷史經驗的教訓，更新改革、探索新形勢下新的發展道路，不迷信歐美經年累月製造的政治神話，實事求是，以民生福祉為目標。

若我們仔細檢驗中國近年的政策，當可發覺其中包含的苦心和理念。執行有頗多不足之處，政策本身和落實也有偏頗地方，但總的方向卻是合理可行，且有極大的創新。正如今次新冠肺炎疫症初起，政府的處理有所失當，卻可立即發覺調整和更改。結果形成了中國防疫治疫的「中國模式」，在國際上成為成功的楷模。更在克服疫情的同時，恢復經濟，照顧民生，且有餘力生產供應全球。這樣成功的工作中，當然還可以找出眾多不足或失誤的弱點，但沒有破壞整體政策的成效。

香港以往的成功依靠理性的現實主義，也即是實事求是，不迷信不作假，面對中國復興，是否仍可堅持呢？