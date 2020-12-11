為了阻止港府改革通識科，教協煞有介事做了一項調查，得出的結論是，大部分通識科教師認為改革屬政治打壓，罔顧學生利益，要求教育局撤回改革方案云云。這個調查結果一點也不令人意外，正如狗咬人不是新聞、人咬狗才是新聞一樣，教協作為反對派大本營，通識科教師大多是其同道中人，要求他們改革通識教育，等於與虎謀皮，他們不反對才怪。

來說是非者，就是是非人，教協口口聲聲反對將政治凌駕教育，其實將政治凌駕教育的正是教協黃師。他們利用通識科既無指定教材、又不必送審的漏洞，在課堂上宣揚個人政治理念和立場，甚至向學生灌輸港獨邪說，導致校園烏煙瘴氣，無數學生走入歧途。最駭人聽聞的是，有通識科教師公然在網上詛咒「黑警死全家」，在各界譴責之下才不得不辭去考評局通識教育科目委員會主席職務。大家不妨想像一下，這種失德敗行的通識科教師究竟能培養出甚麼樣的學生？

十年樹木，百年樹人，通識教育推行10年以來，受影響學生達數十萬，跨越「90後」和「00後」兩代人，遺禍之深可想而知。面對社會要求改革的強烈呼聲，教協至今還在百般阻撓，恰恰證明他們心裏有鬼。有黃師聲稱對改革通識科感到相當憤怒，到底在憤怒甚麼？憤怒不能再誤人子弟？或者憤怒自己可能失去飯碗？

香港回歸23年，人心不但沒有回歸，反而漸行漸遠，以致滋生港獨病毒，歸根究柢就是因為教育出了問題。通識科添煩添亂，中史科被邊緣化，國民教育半途而廢，年輕人對中華歷史一無所知，對國家民族毫無感情，怎麼可能不離經叛道？所以說，要為香港撥亂反正，首先必須為教育正本清源，通識科固然要徹底改革，國民教育也應盡快推行，最直截了當的做法就是索性把通識科改為國民教育。如果教協黃師不喜歡，大可另謀高就，好走不送。