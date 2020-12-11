繼葵盛西邨第8座5樓大爆發須全層撤離後，九龍灣麗晶花園第6座又出現多名確診者，政府專家顧問袁國勇昨早趕到該座視察，指該大廈喉管設計與淘大花園類似，第6座D單位的廁廚及浴室去水位均接駁至同一糞渠，存在播毒風險，故決定第6座D單位居民要遷至隔離營。似曾相識的情景，2003年沙士疫禍出現過，當年袁教授亦有參與抗疫，想不到事隔17年，噩夢重演，而且更加恐怖，更加漫長。

鏡頭所見袁教授滿臉風霜，白髮斑斑，由今年頭到現在經常風塵僕僕趕到疫廈視察，為疫症研究、向政府獻策，亦要向公眾解釋疫情，有時候一時失言更被網民圍攻。袁與其他專家醫生，在這年來都盡努力與港人一起抗疫，記者訪問都盡力詳細回答，言無不盡，讓大眾更了解究竟疫情如何發展，更加揭發政府種種抗疫漏洞。專家們都有地位有知名度，大家都不懷疑他們出發點是為公眾利益，亦應該感謝香港還有這些專家守護我城，難道要靠那些只懂在記者招待會出現的特區廢官嗎？可曾在疫廈前面見到那些局長呢？

高官離地萬丈，後知後覺，每次出事都是事後靠專家及傳媒提醒才行動，甚至「唔踢唔郁」，長年慢九拍，慢條斯理，好整以暇，專家比他們更心急。而遲來的政策，往往又毫無邏輯，做啲唔做啲，例如6時後禁堂食，難道知道病毒晝伏夜出？還有漏洞百出的入境檢疫，放生了不少帶病毒者入關，引發第3、4波疫情。不但專家們為抗疫絞盡腦汁，市民包括商家更加死了不少腦細胞，每天不是為生命打仗，便是為生計發愁，相信不少人都長多了白頭髮。

聽說無用腦的人頭髮不會白，高官薪高糧準，政策錯了也不用問責，可以做鍵盤戰士或公關式抗疫，難怪出場都是容光煥發，十年如一日的招牌笑容了。