大概美國政府和國會議員面臨換屆，無所事事。新冠肺炎疫情蹂躪無計可施，眼睜睜看着特朗普胡亂出招，榮膺世界第一疫情大國寶座，確診逾1,400萬，死亡28萬，肯定是前無古人的世界紀錄，遠超印度14萬死亡及巴西17萬多，只好乖乖等候疫苗推出。阿富汗撤軍計劃已定，中東大局留下爛攤子撒手不理。唯一可引起一些聲音的，竟是針對香港的小動作，先是宣布制裁14名人大副委員長，跟着眾議院通過《香港人自由和選擇法案》，小小香港竟成為世界第一大國行事立法重要目標，令我等小民感覺與有榮焉。

美國政府以中國人大取消4名香港反對派議員資格作為藉口，制裁14名人大副委員長，明眼人都看得出只是擺擺姿態，實際作用不大。大多數人連這14人的名字也未聽過，相信與美國關係不深，不准他們踏足美國的國境，凍結他們在美國的資產，完全沒有作用，遠不如制裁香港的高官般騷擾性大。制裁香港高官，至少引致部分官員要立刻張羅巨款，還清居住樓宇按揭。因取消銀行戶口，每月薪金要拿現金，諸多不便。所以，美國這一波制裁作用只是展示一下肌肉而已。

至於《香港人自由和選擇法案》，法案已在眾議院通過，如參議院也順利通過，就可以交總統簽署，正式成為法律。問題只在參議院是否有更重要的議案要討論，如果法案需另交委員會審核，則可能趕不及會期，種種程序都需在今年年底內完成，時間應相當緊迫。這條法案表面上雷聲大，其實影響力很有限，只是為已持簽證身在美國的香港居民而設，為如果返港可能面臨「政治迫害」者提供臨時保護身份。法案將加速處理香港居民為逃避政治迫害在美申請難民的資格，不受美國全年難民接收人數限制。有報道說，如法案獲通過，香港將成為唯一享受這待遇的富裕地區。其他享受這一待遇的還有索馬里、敍利亞和也門等戰亂國家。

法例的實質影響，是方便那些已拿到簽證，身在美國讀書或旅行的香港居民，他們以可能受政治迫害為理由，申請轉作難民身份，繼續在美國居留和工作，等候申請作永久居民。這個抵埗美國後轉換作難民身份的遊戲，其實89年的「六四事件」發生後內地學生也曾用過，為了證明回國後可能受到迫害，最簡單和方便的辦法是每年「六四」去就近中國領事館外面參加紀念晚會，在現場持反中國標語拍照留念。到申請難民身份時出示照片，也是回國可能受政治迫害的有力憑證。不過這橋段給用得太多，後來連美國移民局官員也不相信，到今天已不再流行。