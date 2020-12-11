林鄭早前透露，因為受到美國制裁，沒有銀行為她提供服務，只能現金出糧，導致大堆鈔票存放在禮賓府。儘管她強調為了維護國家安全而受到制裁是光榮，但語氣不無怨懟之情，如果說有人藉着不作為或胡亂作為攬炒香港，變相向中央報復，大家認為是否不可能呢？

第4波疫情極之兇險，已出現多個大型感染群組，疫廈同樣愈來愈多。最新一幢疫廈是麗晶花園第6座，上址至少7名住戶確診新冠肺炎，當中涉及4個D室單位，恐成沙士淘大E座翻版，因此所有6座D室住戶須緊急撤離，惟部分住戶拒絕離開，需出動警方談判專家游說。

市民有反彈情緒絕對不足為奇，只消看看林鄭如何應對疫情，民怨沸騰絕對合理。疫情自年初爆發至今已整整一年，但港府防疫依然甩漏拖拉。第3波疫情走漏機師、海員，以為港府吸取教訓堵塞漏洞，詎料第4波爆發，又與獲豁免檢測入境的南亞地區領事人員有關。

至於隔離措施，內地做法是，舉凡外地入境者須乘專車到指定酒店隔離，期間不准外人出入，一橋之隔的深圳也是這樣做，偏偏港府不屑向內地學習，自創一格，結果所謂入境隔離形同虛設，旅客既可家居隔離，又可隨便入住酒店，期間乘坐交通工具周圍去固然無人能知，隔離期間更可與家人同住，或與其他旅客混合住在同一酒店，卒致病毒流入社區。現在港府才猛然醒覺這是播疫漏洞，聲稱要徵用酒店作指定隔離酒店，然而仍是慢十拍，拖到今日仍未實施，問你服未！

上述事例只是冰山一角，單是「禁足令」通過後，港府居然有法不用，至今不敢封鎖疫廈，任由居民出逃，加深播疫風險。香港疫情爆到七彩，人命關天，經濟尋底，林鄭卻一味推說措施研究中、草擬中，連倣效內地全民檢測都拒絕，實在不能不令人懷疑，她到底懷有甚麼不可告人的動機。