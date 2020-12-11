新冠肺炎疫情來襲，香港特區的防疫工作表現遜色，管治班子平白錯過了一次重新贏取市民信心的機會。有偌大的「梅花鹿」走到跟前，也不懂得捉來脫角，可見禮賓府內，住的顯然不是智者。

去年爆發的反修例風波，大抵是香港開埠以來官民關係最惡劣的時期，破壞行動遍布全港，反對派更號稱有過百萬人上街示威。近年，獅山腳下愚民不少，更兼一眾政治野心家蓄意煽動，很多人一時頭腦發熱，便加入了反政府行列。到了今年，市民的盲目激情已經冷卻，通過《港區國安法》後，社會更逐步重納正軌。但官民關係尚未修復，市民對政府的信心仍處於空前低點，在這當兒，管治班子本該把握時機，將抗疫工作做好，用實際成績去將批評者的嘴巴堵住。然而，這大好機會，他們卻不懂珍惜。

因為有美國、英國這些抗疫表現更差的西方國家墊底，跟香港同屬亞洲區的日本、南韓也不見得出色。故比較之下，港府的防疫成績還不至於醜出國際，但在整個大中華地區，卻肯定是敬陪末座。

有些事情是不可原諒的，譬如食衞局局長陳肇始就連防疫口罩也戴反了，這是小學生也不會犯的錯誤，由這樣的人帶領全港抗疫，豈不丟人現眼？近日，英國已經有疫苗供應，民眾可以開始注射了，咱們鄰近的澳門、台灣也老早訂好貨，據說指日便可運抵。偏生香港斯人獨憔悴，就連疫苗的影子也看不見。

香港是世界上最有條件做好防疫抗疫工作的地方，第一個原因是庫房有錢，第二是背靠強大的祖國，第三是市民的防疫意識高，第四是本地的醫療研究出色，能夠四者兼具的，普天之下唯香港一處而已。特區班子本來是得天獨厚，卻仍幹出如此「蹩腳」的成績，試問你我又能徒喚奈何？