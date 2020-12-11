疫情失控，連續3天單日破百！疫廈愈爆愈有！繼葵涌葵盛西邨第8座已累計22病例，涉及5層共13伙；馬鞍山錦豐苑錦蕙閣先後爆疫後，九龍灣麗晶花園第6座周三晚亦傳出疫情，且一爆便有最少7宗確診個案，並疑屬同一坐向播疫，衞生防護中心周三舉行記招時冇任何公布，至當晚被本報獨家踢爆後，知事態嚴重，中心才於深宵時分宣布，該屋苑第6座居民要列入強制檢測！

全港至今已有5高危處所人士須強制檢測，要言之，即葵涌葵盛西邨第8座、馬鞍山錦豐苑錦蕙閣、九龍灣麗晶花園第6座曾逗留逾兩小時、一田百貨沙田店一及二樓曾工作或值勤、將軍澳藍田隧道地盤曾工作或逗留逾兩小時；老朽唔多明，若然逗留1小時55分是否就毋須強制檢測？點解唔係去過有關地方就應檢測？或自己雖然逗留半個鐘，有感吾欲求心之所安就要自動波去檢測？

第4波疫情來勢洶洶，觀塘、黃大仙、沙田都有唔少屋邨有人確診，社區爆發情況嚴峻！麗晶花園除咗第6座有多宗確診，其他單位都有人確診，有居民指大廈喉管年老失修，恐釀淘大花園式播毒，因懷疑經喉管、排氣喉等播毒，袁國勇教授親到該座視察，都認為第6座所有D單位住戶要撤離。政府後知後覺，看來麗晶居民對播毒途徑仍一頭霧水，有排擔驚受怕！

翻查資料，麗晶花園首宗個案涉及歌舞群組。呢個歌舞群組已直逼700宗確診，至今仍在「發光發熱」，疫情除了擴散至上流豪宅，亦「下流」至不少屋邨，市民未知何處可避疫？

庸官防疫，漏洞處處，本報日前踢爆香港仔魚市場有如無掩雞籠，視禁聚令如無物，尋日又踢爆深水埗、荃灣一帶，南亞兵四圍開賭，除罩吸煙隨處小便，罔顧播毒風險，政府收緊禁聚令又唔加緊執法，難怪疫情彈上不落，庸官表面忙到裙甩褲甩卻徒勞無功！