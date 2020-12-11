日本前首相安倍晉三因身體問題在8月尾退位，臨危受命的菅義偉上任剛過3個月，蜜月期還沒完，但菅義偉個人民望及內閣支持率已從雲端跌落地，近期民眾不支持比例激增。日本人不滿的是，新政府只顧恢復經濟、疏於疫情防堵，現時日本感染新冠肺炎人數已突破16萬人，死亡人數亦突破了2千人，日本政府陷在救奧運或救民望的死胡同中，政局動盪似已隱隱浮現。

一般新政府都會有3個月至半年的蜜月期，畢竟政治不是煮一碗麵那麼簡單。但菅義偉內閣支持度近日大跌近13個百分點，一個月前支持率還有63%，現在已跌至僅守住五成。日本人最反感新政府防疫不力，正當世界各地政府都出招減少民眾聚集，日本政府卻大肆補貼本地遊，玩起刺激經濟的險招。可悲的是，秋冬病毒活躍，日本疫情再升溫，菅義偉政府明顯捉錯用神，以為日本人會關心飯碗甚於生命。更要命的是，日本政府還計劃了一個新招，打算在明年春天起，開放疫情受控的亞洲國家或地區旅行團到當地，相關地區包括中國大陸與台灣，日本政府希望藉此刺激旅遊業，也為明年奧運會接待海外觀光客做熱身。

無奈政策構思多正面都沒用，日本人不領情。作為臨危受命的日本掌舵人，菅義偉深知疫情對本國經濟造成的衝擊，希望出招讓倒閉潮緩和一點，一切的定位，都是已被延遲一年的奧運會不要輸得太難看！日本政府深知明年奧運會即使能舉行，賽事規模、參加者、海外觀賽者及大賽引發的宣傳效應都會大打折扣，怎麼看，日本這一局都輸定，問題只是輸大輸小而已，輸小了，日本便算贏了，起碼經濟有一股活水。可是，經濟與疫情真的是唱反調，當疫情重燃時，一向勤勞、視工作如生命的日本人也退了，日本新內閣只剩下左右做人難的難堪，無論選哪條路，都有政治自殺的壓力。