山東濟寧市委常委兼政法委書記張輝，日前悄然調任山東省地質礦產勘查局副局長。生於1980年的張輝，曾是聞名全國的官場新星。2002年畢業於名不見經傳的山東經濟學院，隨後便借助裙帶關係青雲直上，多次升遷，2007年便官居共青團山東省委副書記。2011年，31歲時又調任濟寧市委常委，成為當時全國最年輕的市委常委，一時間聲名大噪。

張輝在濟寧任職已近10年，去年曾被山東省委組織部公示擬任設區市副廳級領導職務，但此後再無下文，直到此次黯然他去。非常巧合的是，2015年共青團浙江省委書記周艷，也貶任本省地質勘查局副局長。與張輝的去路一模一樣，難姐難弟，同病相憐。只不過相比之下，周艷早已官居正廳，卻降格下派，更加吃虧。

歷史上，特別是1980年代，由於幹部斷層，青黃不接，共青團成為培養年輕幹部的快速通道。各省團委書記，往往平調市長、市委書記歷練，數年間就可晉階省部級高官。

但在2012年中共十八大之後，風雲突變，共青團系統成為重點清理整頓的對象，被扣上了「機關化、行政化、貴族化、娛樂化」等四化帽子。共青團的「青雲梯」作用不再，反而成為負資產，大批團幹部被邊緣化，投閒置散。張輝、周艷都是典型例子。另外，如原江蘇團委書記練月琴擔任省台辦主任，廣東團委書記譚君鐵擔任省出版集團董事長，也都已遠離權力核心，難有大作為。

新舊的對比更加直觀。以山東省為例，從80年代至今，歷屆的團委書記，前期的全部都得以快速升遷。楊傳堂現任全國政協副主席、交通部黨組書記；趙樹叢在國家林業局局長任上退休；李群現任文化和旅遊部副部長；劉慧晏現任遼寧省委常委、宣傳部長。

而進入新世紀以來的歷任團委書記，趕上了十八大後的新時代，紛紛蹉跎止步。2002年至2006年擔任山東省團委書記的陳偉，2015年在棗莊市委書記任上辭職，後下海加盟了一家民企。繼任的張光峰，歷任濱州市長、市委書記，去年剛滿50歲便退居省人大二線，完全失去了昔日30幾歲官拜正廳的風光。即使如李群這種早年得以晉升副部的團幹，由資深地方大員進京擔任部委普通副職，也等同於提前靠邊站。

其他省份亦大同小異。與陳偉同時代的湖北團委書記李新華、貴州團委書記廖飛，都已經正廳級接近20年，兜兜轉轉，江河日下。尤其是廖飛，當年32歲官拜團委書記，是全國最年輕的正廳級幹部，一晃間已年過半百。

當然，也有例外。與這幾位同批擔任浙江團委書記的趙一德，累升浙江省委常委、河北省委副書記，今年7月調升陝西省長，成為目前官場最年輕的正部級高官之一。

可見，所謂團派標籤也是因人而異，不能一概而論。有人在新時代出局，有人則在新時代入場。