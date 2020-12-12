正論：國安重罪終落鑊　懲治漢奸須徹底

時辰到了，安心上路。壹傳媒黎智英自8月10日遭警方國安處拘捕後，涉違反《港區國安法》一直獲准保釋，直到本月初另涉欺詐提堂，一直還押至今。愛國愛港的香港市民望穿秋水，期待叛國禍港首惡能受到法律制裁，昨日終於傳來「好消息」，事隔4個月，警方國安處加控黎智英「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，今日於西九龍裁判法院提堂，意味懲治叛國禍港大漢奸的「重頭戲」正式拉開序幕。

作為叛國禍港四人幫之首、佔中金主、黑暴黑手、外部勢力代理人，回歸以來所有亂事皆不缺黎智英的身影，他亦一直享受着翻手為雲、覆手為雨的「快感」，去年黑暴高峰期更跑到美國覲見洋主子，揚言「為美國而戰」，誓言「拉國家領導人下馬」，目中無人，無法無天。多行不義必自斃，經過中央多次警告收手不果，今年秋後初冬，這筆反中亂港的帳終於逐一清算。黎智英被加控罪名的消息甫傳出，旗下《蘋果日報》及其豢養的政客如喪考妣，企圖再次透過製造輿論乞求外部勢力聲援，扭轉大漢奸的厄運，然而這一切注定徒勞。

為何說是徒勞？皆因以黎智英為首的反中亂港集團，以至其背後的外部勢力，一直嚴重誤判形勢，大大低估北京維護國家安全的決心和能力。他們以為今日的中央政府仍然是當年的中央政府，以為只要有洋人撐腰，北京便要低頭，他們更可為所欲為，卻渾然不知今時不同往日，由領導人到14億民心，皆不容國家安全受到威脅，更不容國家尊嚴受到侮辱。隨着中央向港府施壓，港府不得不收拾爛攤子，由播獨教師到作反公務員再到反對派政客，莫不受到約束整治，連法庭最近亦開始「改弦更張」，律政司頻頻上訴後，已不敢太過明目張膽放生或輕判涉及黑暴的案件，黎智英豈能例外。

只是有人昧於形勢，以為透過外國政客施壓可以再次甩身。君不見，黎智英10月底開始頻繁在社交平台與外國政客和前官員唱衰中港，要求外國施加制裁，當中包括末代港督彭定康、美國國防部前副部長保羅沃夫維茲、前美國陸軍四星上將和副參謀長傑克基恩等。黎智英甚至死撐不怕觸犯國安法，若入獄將是其「人生巔峰」，擺明自我壯膽，上演最後瘋狂。

當然，百足之蟲死而不僵。作為外部勢力一隻重要棋子，黎智英始終有其利用價值，以至每次被捕，壹傳媒股價皆出現不尋常異動，上落幅度驚人，造市嫌疑濃得化不開，更被外界質疑外部勢力透過股票市場為黎智英「送上最後一桶水」。昨日也是一樣，壹傳媒股價竟一度彈升17%，說背後沒有大戶操控，小學生也不信。但最奇怪的是，證監會至今毫無反應，拒絕透露有否調查壹傳媒股價異動，遑論勒令其停牌，同過去處理懷疑造市的做法大相逕庭，不能不令人懷疑，其「保家」是否已延伸到金融市場。更何況，黎智英向來有司法保護傘護體，過去經常躲過法律制裁，萬一今次又在關鍵時刻獲放生，令中央維護國安功虧一簣，勢必後患無窮。

由此可見，斬草除根，除惡務盡，將黎智英依法送往內地審訊，才可免受外來干擾，才可確保公平，國家安全才能沒有後顧之憂。事實上，根據港區國安法第55條，特區政府或中央駐港國安公署可報請中央批准，由國安公署對以下3種情況實施管轄權，包括案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，特區政府管轄有困難；出現特區政府無法有效執行國安法的嚴重情況，以及出現國家安全面臨重大現實威脅，便可將涉案人送返內地審訊。黎智英涉勾結外國或境外勢力危害國家安全彰彰明甚，被捕後幾乎每天和外國政客「對談」固然是一例，而他早前被指控涉嫌利用外國戶口，以財政資助名為「我要攬炒」的組織，該組織則涉嫌積極要求外國及國際組織制裁及封鎖香港，更是有力例子；再加上司法保護傘屢屢從中作梗，放生黎智英早有前科，如此種種，將叛國禍港首惡「送中」審理，方是萬無一失之策。

立法會議員同時指出，在案件查明及審理完成前，警方國安處應考慮全面凍結黎智英及壹傳媒資產，防止有人或傳媒繼續唱衰香港和勾結外力，不可謂沒有道理。可以看到，黎智英於8月12日獲准保釋，有指他當時已被凍結5,000萬元資產，連50萬元現金保釋都無法籌集，證明凍結資產是調查刑事案的慣常做法，尤其是壹傳媒股價異動頻頻，黎智英本人更涉欺詐，其財政隨時涉及大量見不得光的黑金，甚至有捲款潛逃之虞。港區國安法第43條亦規定，警方等執法部門有權「對用於或者意圖用於犯罪的財產、因犯罪所得的收益等與犯罪相關的財產，予以凍結，申請限制令、押記令、沒收令以及充公」，證明師出有名。須知道，對漢奸仁慈，即是對愛國者殘忍；對罪犯慈悲，即是對守法的人不義。對付黎智英之流，懲治必須徹底，以霹靂手段，顯菩薩心腸，才能換來香港長治久安。

說到底，天理昭昭，報應不爽。做漢奸或許風光一時，但終究逃不過可恥而折墮的下場。從吳三桂家門被滅，到汪精衞挫骨揚灰，再到陳公博遭國民政府處決於獄中，漢奸沒有好下場已是歷史鐵律。大漢奸黎智英當然也是殊途同歸，時候一到，一切都報，大家不妨走着瞧。