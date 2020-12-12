功夫茶：港人齊當白老鼠　接種出事點樣算

新冠肺炎肆虐全世界，解決方法莫過於接種研發成功嘅疫苗！之但係供應遠遠追不上需求，是以有錢國家都在全球瘋搶。香港亦算富裕地區，立法會已批准預留逾84億元作採購疫苗之用，林鄭尋日仲煞有介事宣布，港府在採購疫苗方面「取得突破性進展」，一方面參與世衞機制，另一方面向不同疫苗製造商簽訂採購協議，目標係讓全港750萬市民免費接種喎。

林鄭佢又話嘞，港府起碼會買到兩款疫苗，當中包括兩種技術生產，如一種出問題，另一種可補上，購置劑量為本港人口嘅兩倍，即1,500萬劑，如每人要打兩針，則需購買3,000萬劑量，已向內地科興控股生物技術公司採購750萬劑滅活疫苗，首批100萬劑最快明年1月到港；而另一批由上海復星醫藥、德國藥廠及美國輝瑞藥廠三間合作，同樣供應750萬劑，首100萬劑明年第一季到港。此外，亦與英國藥廠阿斯利康商討中，同樣會訂購750萬劑，不過要明年第二季才到港。

嗱，所謂「得疫苗者得天下」，各國搶閘公布疫苗測試好消息，但實情係唔係咁堅呢？「如一種出問題，另一種可補上」，聽到都好牙煙啫。話時話，阿斯利康日前先至聲稱，一名英國志願者喺接受注射後懷疑出現不良反應，而之前甚至傳出巴西一名參與臨床試驗者不幸身亡。至於美國藥廠輝瑞與德國公司BioNTech共同研發嘅疫苗，臨床試驗有6名參與者死亡。英國最近正式讓國民接種後，也有2人有過敏反應，你話唔驚就假吖！

講番香港呢筆，喺中港矛盾愈演愈烈下，部分市民對國產疫苗品質存疑，林鄭就淨係識叫人唔好政治化，仲話不同疫苗運送到港時間不同，市民不能選擇接種哪款疫苗，完全無釋除過市民疑慮喎！功夫茶不禁疑惑，政府從咁多供應商入貨，擺明大包圍，係唔係當香港人係白老鼠？疫苗面世尚早，又唔知接種後成功率有幾多，注射？唔注射？市民內心難免忐忑不安，都真係一個問題！科興疫苗早前都傳出97%有效，點知接住又話未得出有效數據，咁即係點啊？

連注射疫苗都冇得你揀，咁即係當香港人唔係老闆！而林鄭你就係阿姐，冇雨都有人為你擔遮？敢問接種後若有問題點算好？死唔緊要，最怕接種後唔生唔死，咁先至係最大鑊！

嗱，功夫茶呼籲市民先不必恐慌，等疫苗來到至算，目前最緊要自求多福，自律做好個人衞生和防疫措施。至於政府就必須做好基本功，搞好市面衞生，最重要防疫措施到位，尤其係隔離政策要萬無一失，唔好一味後知後覺，甩甩漏漏，防疫窟窿多如魚網至得㗎！