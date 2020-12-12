世界視線：特朗普抗疫不力　爛攤子有排收拾

美國總務管理局（GSA）的一名官員透露，宣稱勝出總統選舉的拜登將在明年上任前，對佔地逾5千平方米的白宮，進行徹底消毒，但相比起管好白宮這個「家」，如何收拾特朗普抗疫不力留下的爛攤子，恐怕才是拜登真正的挑戰。

目前美國累計新冠肺炎確診個案已突破1,500萬，死亡病例接近30萬，單日新增死亡病例屢創新高。特朗普目前把全部精力傾注在打官司推翻大選結果，對防疫不屑一顧。有衞生專家甚至估計，如果民眾不能遵守公共衞生指引，到年底，死亡人數可能高達40萬。

目前拜登能做的只有「出口術」。他日前表示，上任後將要求所有民眾在100天內戴口罩，範圍包括所有政府大樓、飛機和跨州公共交通運輸工具，又表示會跟奧巴馬、小布殊和克林頓三位前總統一起，公開接種新冠疫苗，以起鼓勵作用。

然而大家都知道，控制疫情蔓延，單靠政府意志並不足夠，民眾還必須放棄部分自由，加以配合才行。偏偏特氏管治的4年下來，民間社會愈來愈分裂，而他的深紅支持者，恰恰就是那些死活不肯戴口罩、能為社區隔離命令持槍上街、抗議政府剝奪自由的人。拜登力主全國民眾戴口罩，結果遭到十多個共和黨籍州長反對。

至於在防疫最為關鍵疫苗接種問題上，拜登揚言要在100天內，為民眾接種1億新冠疫苗，且別說廠商能否在如此短時間內，生產如此多疫苗，民眾是否配合也是個大問題。直到今天，仍有不少美國人相信，新冠肺炎只是更加嚴重的流感，毋須過分緊張。諷刺的是，當要甩鍋中國時，特朗普和他的支持者們，又會把病毒描繪為中國對付美國的「厲害武器」。更何況，各種陰謀論滿天飛，連科技巨富藉疫苗監控人體的說法也大有市場。最新調查顯示，有近4成受訪者表示無意接種疫苗。常言道，有甚麼樣的人民就有甚麼樣的政府，美國淪為疫國，特朗普固然是罪魁禍首，但大量民眾狂妄自大，以為「美國例外論」同樣適用於傳染病，難道就沒有責任？