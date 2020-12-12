神州觀察：突頒車輛限行令　防治霧霾變擾民

霧霾天氣為害民眾生活健康，各地近年廣施良策加強防治，車輛限行措施更是較為常見的手段之一，諸如單雙日、單雙號限行，早中晚不同時段限行，又有本地車、外地車區分限制等，看得人眼花繚亂。防霧霾固然重要，但在一些限行措施發布推行過程中，必須做到指引清晰，宣傳及時到位，不能以損害民眾出行方便為代價。

山東濟南交通警察部門日前於晚間時段突然頒令，要求從即日起禁止輕型貨車與外地車輛在當地高速公路、旅遊路等路段行駛，隨即惹來輿論抨擊；正如有市民認為，當局事先毫無預警，相關措施說來就來，勢為民眾出行帶來種種不便。想想也是，若然某些貨運生意早已排定日期，叫一眾貨車司機乃至商家如何臨時抉擇？要是沒能及時看到禁令誤闖相關路段，豈非要吃罰單？若是外地車輛必須出城，或是正在往濟南駛來，難不成要讓他們掉頭回去？

是故當地交警部門緊急於翌日再發補充說明，不但就相關的限令作詳細解釋，又指會留下數日時間供各方報備，以換取通行許可，期間亦不會對所涉違規的車輛進行處罰，僅以勸導提醒為主。既知如此，何必當初？既令民眾無故添憂，又為自己招來胡亂行政之非議，及需匆忙補鑊，真是何苦來哉；這種事本又屬「輕車熟路」，過往不知已實行多少次，按理說斷不該再犯類似的低級錯誤，偏偏還是犯了，莫非是霧霾來得太急，或是上級有關部門也在匆匆下指令施壓所致？

對於霧霾災害，臨時實施車輛限行是否就是治本之道？若當真有效，何不平時持續推行，而是到了情況極差之時才搞「臨急抱佛腳」那一套？或者說，如果車輛排放污染必然加劇霧霾災害，政府會否考慮從源頭上對汽車行業實行限產限售？顯然不捨得，那便退而求其次，從提升車輛減排質量上入手；事實上，各地近年已在普及執行相關措施，有些車輛甚至已接近零排放，那還對他們籠統地實施限行令，豈非有失公道？

此外還需搞明白的是，導致霧霾或嚴重空氣污染的真正原因是甚麽，源頭究竟在哪裏。很明顯的例子就是，每到入冬時節，京津冀等北方城市總會紛紛讓工廠企業停工停產，然而空氣重污染的情況仍會出現，依舊是霧霾連天，因為停產的企業主要是一些加工業、輕工業，惟工業大氣污染排放的主要來源卻集中在火電、鋼鐵、煤炭焦化、石油化工等高污染、高能耗領域，而這些行業往往不能停，須常年運轉，已非政府捨不捨得的問題；以致一些地方政府動輒拿民眾炒菜、燒煤取暖乃至放鞭炮開刀，不但找不到重點，更是一再擾民，十分無奈。