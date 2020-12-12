朋友問：香港的經濟會否崩潰？疫情持續、政府財赤、經濟衰退、公司倒閉、失業不斷失控，形勢確是十分惡劣。

關鍵因素是疫情能否抑制，從而經濟社會民生能否恢復正常。按特區政府這大半年的政策表現來看，除了花耗公帑，抽調儲備外，似乎無力抑制疫情。病例繼續，社區內隱藏病毒，防止病毒輸入的能力也欠缺，一時或許可把病例減少，卻沒法根絕，也隨時會有輸入而重新擴散的風險。這樣疫情斷斷續續地拖下去，待疫苗全面啟用才可望克服。可疫苗全面接種之期會在哪一天呢？最樂觀的相信是2021年的年底。那時又會適逢流感高峰期，要用疫苗把疫病克服，便可能要到2022年初了。

在這一年多的時間裏，疫情緩，可恢復部分經濟。不過，一是不能完全恢復，香港經濟原來的水平難以回復，因基數可以回復正增長，卻仍會在2019年動亂前的水平以下，不易迅速收復失地。社會消費與投資心理需時頗長才可回復。

二是香港依靠國際及內地因素，疫症未能清零，通關受到限制。香港不少依賴外來經濟行業企業便難免大批倒閉。從動亂至2022年初便是3年時間，連續的經濟打擊大有機會引發更大的連鎖作用，惡性循環。若再加上中美矛盾帶來新的移民潮，疫病破壞性便與其他因素結合，影響更為深遠。

若疫情克服不了，或將拖延，朋友擔心的，香港經濟會否崩潰，未必過慮。

不過，香港的幸運是九七回歸，成為中國的部分。因此，中國之克服疫病、經濟恢復增長，香港亦必然得益。且在去年動亂之後，中央政府堅持全面管治，香港不會被棄。香港陷入危機之中，中央政府不會放手不理。香港屬中國部分，是14億人的土地，怎可讓災難摧毀。而中國亦處於美國等的外交壓力之下，又怎可讓香港出問題給外來敵對勢力有機可乘？

穩定香港，並且以內地之力，來推動香港發展，才是中央政府的戰略和政策！若特區政府無心無力，中央政府不可能坐視不理。否則怎樣體現全面管治之權？

於是，疫情失控，中央出手，經濟衰敗，中央也必出手。只要疫情盡快克服，不需大作為，單只中概股企業從美回流，人才回流，資金回流，加以珠三角和內地消費需求外溢香港，香港便可無礙。

特區政府無心無能，但若按中央政府旨意執行政策，英國殖民地留下的公務員相信也可克盡厥職。不同意者不是移民他去，便要受誓制約，香港還可保不失。