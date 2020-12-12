改革開放40餘年，中美關係、中國與西方的關係，又合作又鬥爭，北京明顯失語，對老美和西方向中國抹黑、攻訐、胡說八道，對他們在意識形態領域、政治思想文化領域無孔不入的滲透，進逼反擊無力，口不能言而囁嚅，皆因放棄了自己的思想武器，和文革後「反省」毛澤東的繼續革命理論，「反省」階級鬥爭方針，「反省」社會主義和資本主義兩種制度、兩條道路的鬥爭，實在不分青紅皂白，迷失了自己有極大的關係。

結果在美帝和西方資本主義政治思想、意識形態進攻面前丟盔棄甲。有的人還倒戈相向，學着胡語罵漢人，幫着老美和西方用其價值觀顛覆中國的社會制度和思想文化道德體系，這種惡劣的狀況長時間彌滿黨內外、國內外。在山姆大叔發起的這場「國運之戰」中，有的人故意失語，有的人早已喪失了思想理論武器，不知說啥是好，只有捱罵的份兒也。

像中國這樣的社會主義國家，和西方帝國主義、資本主義在意識形態領域打交道、作鬥爭、相抗衡時，思想武器有兩件，一是馬克思列寧主義對資本主義、帝國主義的本質、罪惡、虛偽作出的揭露和批判。一是民族主義、愛國主義對維護國家利益、人民利益的堅守，堅決反擊美國西方對中國的霸凌和試圖摧毀中華民族的復興，不讓中國人民過好日子，不讓中國進步發展的企圖。有了這兩件武器，用好這兩件武器，中國就不會失語，就能把老美和西方政客、媒體的胡說八道「痛罵」回去！在輿論戰、宣傳戰中打退對手，長自己的志氣，滅敵人的威風。

這類事情，就像中國古人說的「破山中賊易，破心中賊難」一樣，在和老美西方的意識形態較量中，在輿論宣傳較量中，首先要破兩個心中賊，一個是有人將老美西方的價值觀奉若神明，惟老美馬首是瞻；一個是畏洋如虎，害怕鬥爭，不敢「回嘴」，生怕罵回老美，會把局勢搞糟，惹來更大麻煩。

可以肯定，這兩個心中賊不破，失語難消，捱罵難免也。