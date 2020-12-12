中美貿易戰持續將近3年，「脫鈎」聲音甚囂塵上，但有趣的是，這段期間中國出口貿易不減反增，並屢創新高。剛過去的11月份，中國出口增長21.1%，成為近3年來最高增速，貿易順差更達754.2億美元，創下歷史新高。貿易戰開打之初，絕對沒有人料到會有這種結果，尤其當中國剛爆發新冠肺炎疫情時，西方都在看「東亞病夫」的笑話，誰會想到中國可迅速站起來，而且跑得更快。

事實證明，特朗普不斷吹噓美國很容易贏 、中國受重創等等，不過是夜行人吹口哨。表面上美國咄咄逼人，處處佔據主動，實際上從主要經濟指標可見，中國並沒有處於下風，反而愈戰愈勇。早前美國有份研究報告顯示，華府加徵的關稅幾乎完全由美國企業和消費者承擔，中美貿易順差3年間增加25％，令特朗普的謊言不攻自破。難怪逾3,500間美國企業狀告華府，因為他們才是貿易戰的真正受害者。

美國政客不斷叫囂要與中國全面脫鈎，分明是自欺欺人，如果脫鈎真的那麼容易，他們早就脫了，何必裝腔作勢。美國賣給中國的產品主要是無差異產品，例如農產品，中國很容易從其他國家進口。相反，中國出口美國的產品大多是特殊消費品，美國企業很難從其他國家找到替代品。最尷尬的是，美國一方面不斷將疫情甩鍋給中國，一方面又不得不從中國進口大量防疫抗疫等醫療物資。當然，對這種難以啟齒的事情，美國傳媒向來秘而不宣。

不怕不識貨，最怕貨比貨。中國經濟自第二季恢復正增長後，一直穩步向前，成為疫下首個而且是唯一進入經濟復甦周期的主要經濟體。反觀美國至今依然水深火熱，對疫情固然束手無策，經濟復甦更是遙遙無期。特朗普治下4年，美國不但沒有更偉大，反而窘態畢露，中國不但沒有被壓垮，反而更加強壯，這也許才是他對歷史的最大貢獻。