行內人最清楚行內問題，律師兼議員何君堯批評香港司法系統亂七八糟，有急切需要進行改革，並作出多項建議，包括取消法官戴假髮的傳統，他指法院是莊嚴之地但也應該現代化，不能在姿態上拒人於千里。

司法機構問題惹起的爭議，說三日也說不完，並不是頭上有頂假髮，就代表永不會犯錯，倒過來說，頭上沒有假髮，難道像超人沒有飛天袍，就盡失本領，擔當不起重任嗎？

回歸之前，香港主要沿用英國司法制度，大律師和法官上庭的服飾包括一頂假髮。據指假髮給人一種莊嚴印象，亦有一種德高望重，高高在上，我代表法律的感覺。亦有人說假髮象徵法律公正無私，法官戴上假髮就成為法治的化身。這些陳年法律傳說，以前古老時代日落帝國的鄉下農民奴隸或者會信，來到21世紀，教育水平人人提高，民智大開，誰還會有空理得你穿甚麼審案，最重要是裁決合理，自己利益沒有受損，正義得以彰顯。但現在某些法官審案水平備受質疑，尤其是這一年涉及的政治色彩太過明顯，判案及量刑標準參差不齊，何君堯點名批評某裁判官犯下「一年級學生」都不會犯下的錯誤，敦促訂立量刑指引及設立量刑委員會。

改革制度或許需要時間，並非一朝一夕，但要法官或大律師除下假髮，又有甚麼難度？這個爭拗亦帶出現時法律制度還保留大律師與律師之分，到底還有沒有需要？加一個「大」字並不代表大律師比律師叻，傳統亦不能拿來食飯，普通人要請大律師打官司必須透過律師轉介聘用，中間多了一重使費。訴訟費用高昂，令法律淪為有錢人工具，小市民望法庭之門興嘆。回歸後法律制度一定要改革，簡化不必要繁文縟節，去蕪存菁，減低訴訟費用，要讓法庭現代化，消除殖民地色彩。